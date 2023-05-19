На Алтае бывший замглавы района задержали и проверяют на причастность к серии убийств абитуриенток у Политеха 23 года назад

Виталия Манишина, по данным источников, задержали 18 мая. Фото: «Заря Приобья»

В Алтайском крае спустя 23 года задержали подозреваемого в убийстве абитуриенток барнаульского Политеха. По информации источников «Комсомолки», к серии убийств может быть причастен бывший замглавы Калманского района Виталий Манишин. Вчера, 18 мая его задержали в связи с делом об убийстве девушки, совершенном в 1989 году.

- Да в селе его каждая собака знает, неприятный тип. В свое время он работал в руководстве совхоза и, как рассказывают, постоянно кого-то обманывал - кидал на деньги, приписывал людям какие-то долги. Его очень не любили в селе. Я лично как-то покупал у него сено. Отдал ему деньги, год прошел – тишина. Я пришел к нему, объяснил кто он такой после этого, в итоге он часть денег вернул, но не все. После это я с ним не имел никаких дел, мне хватило. Много неприятных историй с ним было у жителей села, - рассказал местный житель, который попросил не называть своего имени.

Резонансное уголовное дело подняли и проводят следственные действия Фото: Анна Перевощикова

Весть о том, что Манишина задержали, быстро разлетелась по селу. Многие были уверены, что арестовали за мошенничество или коррупцию, но для всех стало шоком, что бывшего чиновника подозревают в убийстве и, возможно, не одном.

- Выяснилось все довольно неожиданно. Он баллотировался на пост главы района, сдал биоматериал на экспертизу, в итоге результат совпал с материалом, который есть в одном из дел об убийстве, - рассказал источник «КП»-Барнаул», который ранее работал в правоохранительных органах. - Есть неофициальная информация, что он признался в 11 убийствах в Барнауле и 26 в одном из районов Алтайского края, где раньше проживал. Но это лишь то, что говорят в деревне, это нельзя утверждать.

По данным источника, мужчину задержали в селе Шадрино, где он проживал с семьей – женой, у которой есть два ребенка от другого брака.

- На данный момент не идет речи о том, что задержали именно политеховского маньяка, но есть основания проверить его на причастность к убийствам абитуриенток. В настоящее время задержанного подозревают в убийстве девушки, совершенном в 1989 году, - отметил еще один инсайдер, близкий к следствию.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Напомним, в 2000 году одна за другой пропали пять абитуриенток политехнического университета. Тела погибших в том числе нашли и в Калманском районе, где живет Манишин. Изначально у следователей был и другой подозреваемый, но во время следственного эксперимента он покончил с собой. За 23 года к делу неоднократно возвращались, но доказательств было не так много. Ранее подробно о расследовании дела «Комсомолке» рассказывал заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК по Алтайскому краю Роман Шаповал. По его словам, первый главный подозреваемый не был причастен к делу, у него было алиби, поэтому обвинения с него сняли. Прочитать материал можно по ссылке.