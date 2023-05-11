«Эстафета поколений» - дань победителям

В соревнованиях участвовали команды из всех крупных городов края Фото: Виталий БАРАБАШ

8 мая в Барнауле в девятый раз прошла ставшая уже традиционной «Эстафета поколений» - соревнования по летнему биатлону, которые объединяют спортсменов всех возрастов. Эстафета была приурочена к годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В соревнованиях участвовали команды из всех крупных городов края Фото: Виталий БАРАБАШ

- Летний биатлон - это возможность для спортсменов показать форму,которой они достигли и, скажем так, в игривой форме закончить сезон. Что касается самих соревнований, то они очень важны для подрастающего поколения, потому что посвящены победе в Великой Отечественной войне, - отметил в своём выступлении министр спорта региона Максим Рябцев.

В соревнованиях участвовали команды из всех крупных городов края Фото: Виталий БАРАБАШ

В соревнованиях участвовали команды из всех крупных городов края, на трассу вышли спортсмены всех возрастов: от подростков до ветеранов спорта. Однако условия участия у подрастающих чемпионов и у ветеранов отличаются: взрослые и старшие подростки перемещаются по трассе на лыжероллерах и стреляют из боевого оружия, детям помладше же разрешено только пневматическое.

- Соревнования становятся все более престижными, и конкурентность команд растет. Задайте мне вопрос, кто победит - и я отвечу: не знаю, - отметил председатель союза биатлонистов, ветеран и один из организаторов эстафеты Сергей Локтев.

В соревнованиях участвовали команды из всех крупных городов края Фото: Виталий БАРАБАШ

По словам Сергея Локтева, соревнования имеют и воспитательный компонент. Во время бесед с детьми и подростками старшие спортсмены рассказывают о празднике Победы. Важность этой даты и памяти о Великой Отечественной войне Сергей Александрович отметил и во время своего выступления перед открытием эстафеты.

В соревнованиях участвовали команды из всех крупных городов края Фото: Виталий БАРАБАШ

Поддержать Эстафету поколений приехал и сын Сергея Локтева – Александр, депутат АКЗС, директор по стратегии Барнаульского пивоваренного завода:

- Для меня лично, и для нашего Завода поддержка спорта – весьма значимы, ведь поддерживая такие инициативы, мы не только воспитываем подрастающее поколение спортсменов, но и формируем у ребят дух патриотизма, который особенно важен для всех нас на сегодняшний день.

В соревнованиях участвовали команды из всех крупных городов края Фото: Виталий БАРАБАШ

О конкурентности соревнований говорит и то, что во многих командах можно увидеть именитых спортсменов. Это заслуженный мастер спорта по биатлону, чемпион мира Анатолий Жданович, победитель международных соревнований Иван Лыжин, представители юношеской сборной команды России по биатлону Леонид Кульгуськин, Екатерина Копырина, Валерия Дмитриева.

Организаторами мероприятия выступили министерство спорта Алтайского края, Фонд социальных проектов Александра Локтева, АКСОО «Союза ветеранов биатлона Алтая», ОО «Федерация биатлона Алтайского края», ГСОО «Барнаульская федерация биатлона», а также традиционный партнёр соревнований - Барнаульский пивоваренный завод.

В соревнованиях участвовали команды из всех крупных городов края Фото: Виталий БАРАБАШ

Кто победил в соревнованиях

Первое место – команда агрохолдинга «Гудвилл»: Михаил Пьянков, Валерия Домичек, Андрей Кульгуськин, Леонид Кульгуськин, Андрей Сафронов, Алексей Летуновский.

В соревнованиях участвовали команды из всех крупных городов края Фото: Виталий БАРАБАШ

Второе место – сборная команда Алтайского края: Тизон Егоров, Евгений Беспаликов, Евгений Жидков, Дмитрий Верт, Сергей Локтев, Иван Лыжин.

В соревнованиях участвовали команды из всех крупных городов края Фото: Виталий БАРАБАШ

Третье место – барнаульская федерация биатлона: Ксения Лымарь, Макар Токарев, Максим Никулин,Екатерина Копырина, Андрей Угаров, Сергей Рыбин.