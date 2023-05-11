Экс-студента барнаульского колледжа осудили на 11 лет за вербовку в террористические организации

Приговор суда еще не вступил в законную силу Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывшего студента-иностранца барнаульского колледжа признали виновным в вербовке в террористические организации и пропаганде терроризма. Молодого человека приговорили к реальному сроку, сообщает УФСБ по Алтайскому краю.

Как выяснили правоохранители, с конца 2021 года бывший студент одного из колледжей Барнаула вербовал своего знакомого. Парень был сторонником идеологии запрещенных на территории России международных террористических организаций и хотел, чтобы приятель также вступил в их ряды.

– Во время бесед он оправдывал насильственные и разрушительные методы запрещенных организаций, навязывал радикальные идеи, демонстрируя при этом видеоролики, пропагандирующие обязательное вступление в ряды террористов, – пояснили в УФСБ.

Кроме того, на агитационных собраниях иностранец говорил о том, что парень сможет утвердиться в своей вере и называл деятельность запрещенных террористических организаций единственно верными и правильными.

– Иностранца признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка и иное вовлечение лица в участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) и ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма), – подчеркнули в ведомстве.

1-й Восточный окружной военный суд назначил молодому человеку наказание в виде лишения свободы на 11 лет. Первые 4 года иностранец проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Ранее мы рассказывали о том, что в отношении 28-летнего жителя Барнаула возбудили уголовное дело по статье об оправдании деятельности запрещенной международной террористической организации

Кроме того, мы писали о том, что за перевод террористам 7 тысяч рублей студента-иностранца из Барнаула осудили на девять лет. Речь идет о студенте из Таджикистана, который обучался в Алтайском государственном медицинском университете. Подробнее об этом можно прочитать здесь.