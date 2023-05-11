Житель Алтайского края спас на пожаре 3-летнего ребенка, его маму и бабушку

Виталий Попов вывел людей из горящего здания Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Житель села Косиха Алтайского края Виталий Попов спас на пожаре целую семью - 3-летнего ребенка, его маму и бабушку. Мужчина служит в пожарной части, но тот в день, когда у его односельчан загорелся дом, у него был выходной.

– Я находился дома, услышал крик жены с улицы «Пожар!» и сразу выбежал. Неподалеку от нас горел дом. Пожар разгорелся мгновенно, крыша и стены были охвачены огнем, - рассказывает Виталий Попов.

Виталий не терял ни секунды - он крикнул соседу звонить «101», а сам вбежал в дом и отключил электричество. В здании было две квартиры. В первой проживали двое пенсионеров. Пожарный помог им быстро выйти и кинулся на помощь к соседям.

– Зайдя в горящую квартиру, я увидел испуганные глаза двух женщин и ребенка, не понимающих, что произошло. Мигом разбил окно и вытащил их всех по очереди на улицу. Просто я пожарный и точно знаю, что нужно делать, - рассказал спасатель.

Благодаря грамотным и оперативным действиям пожарного в результате ЧП никто не пострадал. По официальным данным МЧС, площадь пожара составила 90 «квадратов». Приехавшие на вызов спасатели потушили огонь. Причина возгорания уточняется.

Напомним, прошлым летом в Алтайском крае 15-летний подросток вытащил из горящего дома 7-летнюю девочку. Она спряталась в дальнюю комнату, испугавшись огня. Подросток не испугался, вошел в полыхающее здание и быстро вывел девочку на воздух.