Стало известно, кто из знаменитостей приедет на фестивали Рождественского и Шукшина на Алтае

В этом году Екатерина Рождественская снова обещает приехать с внучкой Полиной Фото: Олег УКЛАДОВ

Предстоящее лето в культурном плане обещает быть насыщенным: Алтайский край проведет Литературный фестиваль Роберта Рождественского, Шукшинские дни и не только. О том, как проходит подготовка к ним и кто из именитых гостей посетит мероприятия, рассказала министр культуры региона Елена Безрукова.

Фестиваль Роберта Рождественского

– Программа литературного фестиваля Роберта Рождественского практически сформирована, - говорит Елена Евгеньевна. – В этом году мы вновь ждем семью Роберта Ивановича – дочь Екатерину с одним из сыновей и внучкой Полиной. Примечательно, что Екатерина Робертовна в этом году представит документальный фильм об отце на площадках кинотеатра «Мир» в Барнауле и районного Дома культуры в Косихе.

Этот фильм был создан еще к 90-летию поэта и презентовали его в прошлом году в Центральном Доме литераторов в Москве. Теперь дошла очередь до малой родины Рождественского.

– В концертной части Рождественского фестиваля в этом году примут участие: певица, автор песен и композитор Мариам Мирабова, певец из Белоруссии, победитель второго сезона проекта «Голос» Сергей Волчков и «Квартет ПРО», которые исполнят песни на стихи Роберта Рождественского, - добавляет Безрукова.

В состав делегации писателей вошли председатель Дагестанского отделения Союза российских писателей, поэта, переводчик, публицист Миясат Муслимова, прозаик Андрей Тимофеев, поэт Игорь Панин, прозаик Мария Семенова и другие. Причем они посетят не только официальные мероприятия в рамках фестиваля, но и встретятся с молодыми авторами из Алтайского края.

Литературный фестиваль Роберта Рождественского пройдет 23 и 24 июня в Барнауле и Косихе.

Шукшинские дни на Алтае

Второй масштабный фестиваль – Шукшинские Дни на Алтае. Его программа по большому счету также уже сверстана, остались лишь уточнения и дополнения. Известно, что в нее вошли больше 50 мероприятий.

– В этом году значительные изменения будут внесены в программу Шукшинского кинофестиваля. Мы уже озвучивали, что в 2023 году Шукшинский кинофестиваль будет включать три конкурсных программы: полнометражного игрового, короткометражного игрового и впервые за долгое время - документального кино, – добавляет министр культуры. – Для участия в программах кинофестиваля поступило почти 300 заявок из регионов России, Ирана, Непала, Бангладеш, Армении.

Жители Алтайского края в рамках фестиваля смогут посетить творческие встречи с кинематографистами, увидят их работ на большом экране, пообщаются с писателями.

– Впервые будет организована деловая программа кинофестиваля, а также специальная кинопрограмма «Снято в Сибири», в рамках которой свои фильмы представят кинематографисты Алтайского края и других регионов Сибири, - говорит Елена Безрукова.

А еще в фестивальную неделю пройдет круглый стол, посвященный творчеству Шукшина в современном культурном и образовательном контексте. К обсуждению подключат ученых. В числе спикеров – автор «Словаря языка Василия Шукшина» Владимир Елистратов.

На фестиваль мастеров «Чудики» в Сростках в этом году заявки подали 40 человек, что два раза больше, чем в прошлом году. Появится новая площадка «Печки-лавочки». А на стадионе организуют зону для пикников.

– Здесь будет проходить «Праздник пирога», который впервые прошел в прошлом году, и сюда же будет перенесена вся торговля едой и напитками, - поясняет министр культуры.

В числе почетных гостей ожидается приезд старшей дочери Василия Шукшина – Екатерины. Кроме того стало известно, что Алтай посетит заслуженная артистка России Ольга Прокофьева, в первую очередь, известная своей ролью в телесериале «Моя прекрасная няня».

«Шукшинские дни на Алтае» пройдут с 18 по 22 июля.

Фестиваль Михаила Евдокимова

Пожалуй, самый народный фестиваль – «Земляки» в этом году обязательно состоится и, как заверяют организаторы – в «полноценном масштабе».

– Он будет включать в себя традиционную спортивную составляющую, фестиваль народного творчества. Сохраним новинку прошлого года - праздник «С легким паром!», в рамках которого пройдут мастер-классы по изготовлению банных веников, тематические выставки-продажи, дружеские посиделки «С легким паром!» с участием друзей Михаила Евдокимова, - рассказывает Безрукова.

Неизменным останется и традиционный гала-концерт с участие местных звезд, а также звезд российской сцены. Их имена озвучат позже.

Пройдет Всероссийский фестиваль творчества и спорта имени Михаила Евдокимова пройдет с 3 по 6 августа.