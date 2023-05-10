Что за дымка окутала Барнаул и вернется ли она снова

На сегодня качество воздуха в Барнауле оценивают как среднее Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 9 мая, в Барнауле наблюдали сильную дымку и запах гари. Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, ветер принес дым из соседних регионов, которые окутаны лесными и ландшафтными пожарами.

- У нас горели Новосибирская, Курганская, Свердловская область. Оттуда и пришла дымка. Информацию о прогнозируемых неблагоприятных метеоусловиях мы получаем от синоптиков, - отметили в пресс-службе алтайского управления.

Серая мгла исчезла уже ближе к вечеру. По данным ведомства, роль в этом сыграл сильный ветер и дождь. Вернется ли дымка на Алтай снова, пока точно неизвестно, так как синоптики дают прогноз лишь на ближайшие дни.

Судя по данным сервиса «AccuWeather», на сегодня качество воздуха в Барнауле оценивают как среднее – в целом этот показатель является приемлемым для большинства людей, но те, кто обладает повышенной чувствительностью, после длительного нахождения на улице могут почувствовать недомогание. Кроме того, в Алтайском крае в период с 11 мая по 15 мая ожидается чрезвычайная (пятый класс), а местами высокая пожароопасность (четвертый класс).

Рекомендации от МЧС при режиме «черного неба»

- Сократите время пребывания на открытом воздухе, особенно в жару;

- Закройте окна и двери, пользуйтесь увлажнителями или кондиционерами воздуха;

- Если в городе сильная задымлённость, то используйте средства защиты органов дыхания – к примеру, маски и респираторы. Можно их увлажнять для большего эффекта;

- Умывайтесь и принимайте душ несколько раз в день, носите одежду из натуральных тканей;

- Проводите влажную уборку в доме;

- Если почувствуете недомогание или симптомы острого заболевания, то обратитесь в больницу.