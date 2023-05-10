Дух захватило: в Барнауле прогремел салют в честь Дня Победы

Салют 9 мая 2023 года в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В День Победы, 9 мая, в Барнауле одновременно на семи городских площадках прогремели праздничные салюты. Увидеть их можно было во всех районах краевой столицы.

Ну а те, кто любит масштаб, отправились на главный фейерверк. Его по традиции запустили на площади Сахарова. Горожане остались в восторге от огненного представления и засыпали социальные сети восторженными сообщениями и многочисленными роликами, снятыми накануне:

- «Салют был шикарный!», «Приятно удивлена. В конце просто дух захватило», «Очень красивый», «Шикарный», «Очень классный», - пишут барнаульцы и поздравляют друг друга с Днем Победы.

Помимо салюта Барнаул вновь принял участие во Всероссийской акции «Лучи Победы». Пасмурное небо над городом подсветили яркими прожекторами, в память настоящих героев. Их также зажгли на площади Сахарова.

После завершения торжества в честь 78-летней годовщины Великой Победы, барнаульцы отправились по домам, распевая в автобусах песни военных лет.

Напомним, накануне в честь 9 мая в Барнауле возложили цветы к Мемориалу Славы. В памятной акции приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, а также представители правительства региона, депутаты, силовики и простые горожане.

После этого на площади Советов состоялся Парад Победы. Перед почетными гостями, среди которых были и ветераны Великой Отечественной войны, прошел 21 парадный расчет Барнаульского гарнизона, сводный оркестр и колонна ретро автомобилей.

Салют 9 мая 2023 года в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 9 мая 2023 года в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 9 мая 2023 года в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 9 мая 2023 года в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 9 мая 2023 года в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 9 мая 2023 года в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 9 мая 2023 года в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 9 мая 2023 года в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 9 мая 2023 года в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 9 мая 2023 года в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 9 мая 2023 года в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 9 мая 2023 года в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 9 мая 2023 года в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 9 мая 2023 года в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 9 мая 2023 года в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 9 мая 2023 года в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 9 мая 2023 года в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 9 мая 2023 года в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 9 мая 2023 года в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 9 мая 2023 года в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 9 мая 2023 года в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 9 мая 2023 года в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 9 мая 2023 года в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 9 мая 2023 года в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 9 мая 2023 года в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 9 мая 2023 года в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 9 мая 2023 года в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 9 мая 2023 года в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 9 мая 2023 года в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ