Жителю Алтая за одну операцию удалили опухоли желудка и кишечника

Операцию выполняла команда медиков Фото: Архив "КП"

В Барнауле хирурги провели уникальную операцию. 68-летнему пациенту одновременно удалили злокачественные опухоли желудка и кишечника. Об этом сообщает алтайский краевой онкологический диспансер «Надежда».

Житель Республики Алтай рассказал, что ранее редко обращался в больницы, потому что чувствовал себя нормально и в целом со стороны органов пищеварения ничего не беспокоило.

Все изменилось несколько месяцев назад, когда возникли сложности с опорожнением кишечника. Мужчина забил тревогу и решил пройти обследование, потому что от разных видов онкологии, в том числе и от опухолей желудочно-кишечного тракта, погибли почти все его ближайшие кровные родственники.

Колоноскопия подтвердила рак сигмовидной кишки. В этот момент опухоль занимала уже ¾ кишечного просвета. Врачи республиканской больницы выполнили также фиброгастроскопию и заподозрили и рак желудка.

В алтайском онкодиспансере медики утонили диагноз: синхронный первично-множественный рак. Две или более самостоятельные злокачественные опухоли, выявленные в течение полугода.

Операцию выполняла команда медиков: желудок оперировал торакальный хирург Владимир Перфильев, а кишечник – хирург отделения абдоминальной онкологии Юрий Сизов.

Когда медики убедились, что опухоли операбельны, то выполнили синхронные резекции. Мужчине полностью удалили желудок и теперь пищевод напрямую соединен с тонким кишечником. Житель Республике Алтай будет питать часто и очень маленькими порциями. На кишечнике же пришлось вывести стому – иначе невозможно было бы соблюсти радикализм при удалении злокачественного участка (это – необходимая для профилактики рецидива опухоли процедура).

Хирург Владимир Перфильев отметил, что мужчина вовремя обратился к медикам.

- Все «зло», что должно было быть удалено из организма, мы удалили. Возможно, по итогам гистологического анализа, ему дополнительно будет проведена лекарственная терапия, но уже сейчас можно сказать, что наш пациент радикально пролечен от рака, - пояснил врач.

После реабилитации пациент сможет вернуться практически к полноценной жизни с минимальным количеством ограничений.