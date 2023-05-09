Немецкий солдат дал аптечку и ушел: невероятная история военных лет

Отец семьи - Сергей Емельяненко и его сыновья Владимир и Александр Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Война - явление жестокое и беспощадное, но есть ли в нем место состраданию? Все упирается в личность каждого человека, его воспитание и моральные ценности. Эту историю рассказала жительница Алейска Елена Тюрина - речь пойдет о невероятном случае, с которым столкнулась семья ее отца в 1943 году в Ростовской области.

В далеком 1943 году

Отец Елены – Александр Емельяненко в годы войны жил вместе со своей мамой, братом и тремя сестрами на небольшом хуторе в Ростовской области. Отец семьи – Сергей ушел на фронт в 1941 и пропал без вести.

В 1943 году война докатилась до небольшого хутора, где проживала семья. В степи трудно найти защищенные места и советские бойцы обустраивали позиции и рыли окопы на окраинах села.

Когда враг дошел до хутора, завязался жаркий бой. Местным жителям негде было скрыться, а оставаться в домах было опасно. Семья Александра Емельяненко – мама и 5 детей выбежали во двор и нашла укрытие в одном из окопов, закрыв его сверху железной хозяйственной тачкой.

Мама закрыла детей собой

Бой закончился, наших советских бойцов выбили из села. Вражеские солдаты начали осматривать окопы в поисках раненных и выживших. Один из них перевернул тачку и обнаружил семью. Мама обняла ребят и как могла, закрыла собой. Однако вражеский солдат решил пощадить семью. Мало того, увидев, что одна из девочек ранена, передал матери медицинский комплект, после чего ушел.

Александр Емельяненко и отрывок из газеты, в котором описан случай, произошедший с его семьей. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Семейная реликвия

Все пятеро детей пережили войну, а Александр Емельяненко, повзрослев, стал целинником и уехал в Алейский район Алтайского края. Здесь он и обосновался, женился, появились дети. Недавно Александр Емельяненко отметил 87-ой день рождения.

Со слов Елены, отец практически ничего не помнит из военных лет и редко о них говорит. Но история 1943 года неожиданно получила продолжение – в 2010 году мама Елены случайно в газете нашла статью, где описан произошедший в войну случай. А записала его в газете дочь Надежды, той самой девочки, которая была ранена осколком в ногу.

Теперь вырезка из газеты стала семейной реликвией, которую берегут и знакомят с ней новое поколение семьи.