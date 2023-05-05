«Умирать нам рановато». На Алтае егерь продолжает сажать бор, исчезнувший в войну

Сажать по весне «зыряновский лес» стало уже традицией Фото: из личного архива героя(ев) публикации

4 мая в селе Крутишка Шелаболихинского районе Алтайского края посадили еще 5 тысяч новых сосенок. Это пополнение к огромному бору, который появился в последние несколько лет благодаря егерю Владимиру Зырянову и его команде.

Вещий сон и отцовский завет

9 мая Владимир Федорович по традиции придет на могилку к отцу – фронтовику.

- Налью рюмочку, повинюсь, что не был на день Победы в прошлом году - инфаркт хлестанул, в кардиологии лежал, - рассказал житель Крутишки «Комсомолке», - успокою отца, скажу, что его завет выполняется.

Завет Зырянова-старшего касается леса.17 лет назад на месте нынешнего бора в Шелаболихинском районе были пеньки и трава. Но как-то раз приснился егерю Зырянову удивительный сон. Явился покойный отец Федор Андреевич. Сели они за стол и вдруг гость с грустным видом говорит: «Сынок, а ведь борок был когда-то рядом с Крутишкой».

Проснувшись, Владимир Федорович крепко задумался. Прошелся по холмам, где раньше сосны росли.

Сажать по весне «зыряновский лес» стало уже традицией Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Их спилили во время войны для фронта, - рассказывает Зырянов. – Отец, вернувшись с боев израненный, уже борок не застал, но при жизни ничего о нем не говорил, а тут удивительно… как наяву. И я подумал, это ведь неспроста, вещий сон.

Вскоре, придя на кладбище к отцу, Зырянов пообещал возродить борок.

Зыряновский лес

В тот же год (2005-ый, прим. авт.) житель Крутишки высадил с внуком вокруг села несколько сотен сосен. На следующую весну к ним присоединились и другие неравнодушные люди большие и малые. За эти годы сажать лес с бодрым егерем Зыряновым стало по весне доброй традицией.

Сегодня бор, который в округе прозвали зыряновским, занимает уже более 300 гектаров.

- Приезжайте, у нас и грибов, и ягод видимо-невидимо, и на лыжах можно кататься зимой, - приглашает егерь. - Весной когда еду, после дождичка сосны аж голубым небом отливают – красотища! Думаю, что и отец смотрит на это и радуется.

Сажать по весне «зыряновский лес» стало уже традицией Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В возрожденный бор сегодня приходят не только местные. Слава о грибном месте гремит уж и за пределами района. Прошлой зимой сосняк и косули облюбовали, а птицы уж давно здесь оды радости поют и с каждой весной громче и громче.

- Так, что умирать нам рановато, пока буду жить, буду лес сажать. А еще дал себе обещание правнука дождаться от младшего внука. Ему сегодня семь и дерево он уже вместо со мной посадил, да не одно. Осталось дом построить и сына родить, то есть правнука моего, - улыбается Владимир Федорович.