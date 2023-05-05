В Барнауле в преддверии празднования Дня Победы подвели итоги творческого конкурса «Победители»

Конкурс посвящен 78-й годовщине Великой Победы. Фото: Олег Богданов

В апреле комитет Барнаула по образованию совместно с фондом социальных проектов депутата АКЗС Александра Локтева проводил творческий конкурс «Победители», посвященный 78-й годовщине Великой Победы. 4 мая в музее «Город» состоялось подведение итогов творческого конкурса.

Конкурс посвящен 78-й годовщине Великой Победы. Фото: Олег Богданов

Цель конкурса – стимулирование у детей и подростков интереса к изучению военной истории страны, воспитания чувства патриотизма, гордости за победы предыдущих поколений, уважения к ветеранам фронта и тыла.

Конкурс посвящен 78-й годовщине Великой Победы. Фото: Олег Богданов

Александр Локтев, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания:

- Конкурс организуется в седьмой раз, сейчас это 22 призовых места для детей от 5 до 18 лет. Все работы, представленные на конкурс, достойны уважения, а некоторые и восхищения - столько души в них вложено. Их можно использовать для проведения уроков патриотического воспитания в школах и детских садах. Также по доброй традиции на этом мероприятии мы вручаем спортивные стипендии Фонда ребятам за наилучшие достижения, в этот раз таких ребят девятнадцать, а руководители образовательных учреждений, активно участвующие в подготовке ребят к творческому конкурсу, были награждены Благодарностью Фонда, – добавляет Александр Сергеевич.

Конкурс посвящен 78-й годовщине Великой Победы. Фото: Олег Богданов

В ходе церемонии награждения ученики «2г» класса СОШ №137 проникновенно воссоздали обстановку блокадного Ленинграда. Солистка Мальвина Кириенко песней Шамана «Встанем!» подняла зал в едином порыве, а выступления Образцового детского коллектива Алтайского края цирковой студии «Арлекино» и ученика кадетской школы Д.Кириенко были посвящены величию России.

Конкурс посвящен 78-й годовщине Великой Победы. Фото: Олег Богданов

Интерес вызвала презентация просветительского краеведческого проекта «Создание видеостраниц музея» - электронного ресурса «Моя память начинается с войны» (Геноцид Советского народа во время Великой Отечественной войны на основе материалов фонда музея «Наследие»), которую сделала ученица СОШ№125 Полина Калугина.

Конкурс посвящен 78-й годовщине Великой Победы. Фото: Олег Богданов

Из более чем 400 работ профессиональное жюри отобрало победителей по 4 номинациям: «Проектно-исследовательская деятельность», «Стенгазета», «Рисунок», «Декоративно-прикладное творчество» из школ №№78, 125, 128, 132, 137, ДОУ №№ 242, 268, 273, которым были вручены дипломы, сертификаты в «Читай-Город» и сладкие подарки.

Конкурс посвящен 78-й годовщине Великой Победы. Фото: Олег Богданов

Активное участие в конкурсе приняли также школы №№10, 60, 64, 68, ДОУ №№134, 162, 245, 248, 262, 266.

Конкурс посвящен 78-й годовщине Великой Победы. Фото: Олег Богданов

А по окончанию церемонии все участники традиционно все вместе спели песню «День Победы» и посетили экскурсию по музею.

Конкурс посвящен 78-й годовщине Великой Победы. Фото: Олег Богданов