По улицам Барнаула с песнями и танцами под гармошку проехал «Трамвай Победы»

«Трамвай Победы» Фото: Олег УКЛАДОВ

5 мая пассажиры барнаульского трамвая №1 стали зрителями театрализованного представления. Для них станцевали и исполнили песни военных лет под гармошку.

«Трамвай Победы» проехал по улицам краевой столицы уже в четвертый раз. Проект «Домой с Победой» организовали школьники Барнаула, их родители и педагоги совместно с «Горэлектротрансом». Участники в солдатской форме «ехали с фронта домой», радовались победе, пели «Катюшу», задорно отплясывали и поздравляли всех с праздником.

На конечных остановках «Площадь Свободы» и «Новый рынок» «вернувшиеся с фронта» разыгрывали встречу с родными и близкими, тоже одетыми в духе военного времени. Участники трогательно обнимались и радовались так, будто победа случилась вчера.

В мэрии отметили, что в акции приняли участие пять школ Барнаула.

«Трамвай Победы» Фото: Олег УКЛАДОВ

Напомним, что в целом в городе в честь Дня Победы проведут около 160 мероприятий. Так, 8 мая состоятся выступления фронтовых бригад по местам проживания ветеранов. 9 мая праздник начнется с возложения цветов на Мемориале Славы. Затем на пл. Советов состоится парад, а на пл. Советов - легкоатлетический пробег «Кольцо Победы».

Основные мероприятия пройдут на главной сцене на пл. Сахарова с 12 до 22 часа. Завершатся они праздничным фейерверком.

Подробную афишу мероприятий на 9 мая 2023 в Барнауле читайте здесь.

«Трамвай Победы» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Трамвай Победы» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Трамвай Победы» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Трамвай Победы» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Трамвай Победы» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Трамвай Победы» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Трамвай Победы» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Трамвай Победы» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Трамвай Победы» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Трамвай Победы» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Трамвай Победы» Фото: Олег УКЛАДОВ