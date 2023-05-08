Масло, сода, шубы, пароходы: на чем делали бизнес первые алтайские предприниматели

Так выглядел «Старый базар» в Барнауле. Фото: предоставлено музеем «Город»

Замдиректора барнаульского музея «Город» Дмитрий Калашников стал победителем Всероссийского конкурса по истории предпринимательства. Его экскурсия на тему «Барнаул. Особенности предпринимательства в царской вотчине в XVIII - начале XX века» была признана лучше в своей номинации. Дмитрий Сергеевич рассказал «Комсомолке» об основных направлениях алтайского бизнеса тех времен.

Дмитрий Калашников стал победителем Всероссийского конкурса по истории предпринимательства Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Столица сливочного масла

Только представьте картину маслом: начало XX века, раннее туманное утро в Париже, какой-нить Жан или Поль на завтрак намазывает хрустящий багет сливочным маслом и наслаждается его великолепным вкусом. При этом совершенно искреннее полагает, что маслице-то это датское или австрийское, а о Сибири, тем более Барнауле, он в жизни своей не слышал никогда…

- А ведь Барнаул в свое время был столицей производства сливочного масла. Но на 1913 год из 18 компаний, занимающихся оптовыми закупками и поставками сливочного масла, 15 принадлежали иностранным подданным - в основном датским и австрийским. Поэтому барнаульское масло заворачивалось в иностранную этикетку и вывозилось во Францию, Германию, Англию, Швецию и т. д., - рассказывает Дмитрий Калашников.

Причем барнаульское сливочное масло было уникальным, сейчас такого не встретишь. Максимальная жирность масла по ГОСТУ - 82,5%. Барнаульское же масло в те времена было 85% жирности. По этому поводу однажды даже произошел курьезный случай. Партия масла прибыла на брега Туманного Альбиона, и таможенники арестовали его как фальсификат - мол, не может настоящее масло иметь такую жирность. Кстати, именно повышенная жирность и пониженная влажность масла способствовали его хорошей сохранности при дальних транспортировках. В начале XX века масло из Барнаула до Новониколаевска (ныне - Новосибирск) отправляли на пароходах, а оттуда - по железной дороге в вагонах-рефрижераторах по всей стране и в Западную Европу.

Хлеботорговля

В начале 90-х годов XIX века в России случился голод и эпидемия холеры. Центром бедствия стало Поволжье. В это время у многих зажиточных алтайских крестьян амбары были полны зерном. Не удивительно, что Барнаул в этот период становится крупнейшим центром хлебной торговли в стране.

- Однако в начале XX века из-за трехлетней засухи и нашествия на зерновые поля насекомых-вредителей в самом Барнауле также начинается голод. В итоге город утрачивает первые позиции в торговле зерном. И эту инициативу перехватывают Бийск и Новониколаевск! - поясняет замдиректора музея «Город».

Содовая монополия

Возможно, вы удивитесь, но содовое производство в России возникло именно на Алтае! В 1864 году его основали служащие Кабинета - горные инженеры Иван и Егор Пранги. А управлял заводом их третий брат - петербургский художник Матвей Пранг, изучавший технологию содового производства в Европе.

Реклама содового завода. Фото: предоставлено музеем «Город»

- Им в порядке исключения было дано разрешение на использование паровой машины! - говорит Дмитрий Калашников.

Братья Пранг - горные инженеры, основатели первого в России содового завода. Фото: предоставлено музеем «Город»

Содовый завод находился около впадения речки Пивоварки в Барнаулку и внешне напоминал добротную помещичью усадьбу. К сожалению, до наших дней от построек ничего не сохранилось.

Законодатели шубной моды

Вы не ослышались! Именно Барнаул стал законодателем шубной моды в Российской империи. Шубки-барнаулки были в гардеробе у каждой уважающей себя столичной модницы. Да что уж столичной… даже парижанки облюбовали изящный зимний наряд, сделанный в Барнауле!

Шубки-барнаулки были в гардеробе у каждой уважающей себя столичной модницы.Фото: предоставлено музеем «Город»

- Свою популярность шубы-барнаулки возымели благодаря черному цвету. Традиционно овчину окрашивали в оттенки желтого и коричневого. Черный краситель в те времена выпускала лишь французская фирма «Дубокс», стоил он очень дорого. В 1866 году алтайский краевед, ученый Степан Гуляев разработал свой оригинальный рецепт черной краски для овчины и подарил его барнаульскому купцу Лапину. Естественно, что тот потом сколотил на черных шубах целое состояние! - рассказывает Дмитрий Калашников.

Вариант шубки-барнаулки придумал местный купец Самолетов. Он сделал ее приталенной, ворот отделал мехом сурка. К шубке в комплекте шли муфта и шапочка. Слава «барнаулок» быстро донеслась до царского двора, который заказал сразу несколько штук. А в 1899 году шуба-барнаулка была представлена на выставке в Париже, где заняла диплом первой степени!

Свою популярность шубы-барнаулки возымели благодаря черному цвету. Фото: предоставлено музеем «Город»

Город пароходов

Наблюдая за тем, что происходит с флотом сейчас, трудно поверить, что в Барнауле когда-то было очень развито судоходство.

Реклама пароходства в Барнауле. Фото: предоставлено музеем «Город»

- Находясь на берегу великой и могучей сибирской реки Оби, грех было этим не воспользоваться. И я говорю это совершенно без иронии. Ведь Обь - крупнейшая река России по площади бассейна и четвертая в мире по протяженности после Амазонки, Волги и Нила, - рассказывает исследователь. - Речная флотилия Барнаула насчитывала многие десятки судов. У одной только Евдокии Мельниковой было 10 пароходов и 6 барж.

Купчиха Евдокия Мельникова – владелица 10 пароходов и 6 барж. Фото: предоставлено музеем «Город»

Именно она первой в Обском бассейне приобрела двухпалубные пароходы американского типа с каютами разных классов. Кстати, купчиха получила прозвище Мельничиха за крутой нрав и жестокое обращением с крестьянами.

Винокурение

- Долгое время Барнаул был городом трезвости. Настолько важным и значимым он являлся в экономической и политической жизни империи, что на территории поселения при заводе царил сухой закон. До середины XIX века спиртное в Барнауле можно было купить всего лишь несколько раз в год, и то по очень большим праздникам - Пасха, Рождество и т. д. Причем торговали алкоголем только навынос и только чарками, - рассказал Калашников.

Когда же торговля спиртным была официально разрешена, то тут уж местные предприниматели развернулись по полной. Этот вид бизнеса во второй половине XIX века приносил очень даже приличный доход.

Винокурение во второй половине XIX века приносил очень даже приличный доход. Фото: предоставлено музеем «Город»

Чайные магнаты

Бийские купцы заняли прочное место в торговле чаем, который был самым популярным напитком.

- Импорт чая из Китая приносил баснословные деньги. На нижегородской ярмарке российской империи все сделки, заключенные до объявления цены на чай, считались условными! И цена абсолютно любого товара привязывалась к цене чая! А его стоимость из года в год менялась. Дело в том, что Цинской империи запрещалось продавать чай за границу, но при этом не запрещалось обменивать его на другие товары. Так, например, 62% добываемой в России пушнины менялось именно на китайский чай.

Знай наших!

- Барнаульский купец Платонов самый первый в Барнауле стал использовать телефон. Он установил его за несколько лет до строительства городской телефонной станции! Причем аппарат у него был не просто в качестве мебели. С помощью воздушной линии телефон был соединен с его мельницей в селе Зудилово, благодаря чему купец мог контролировать все рабочие процессы даже из дома!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

- Если сравнивать условия для ведения бизнеса у первых купцов на Алтае и в целом по России, то, говоря современным языком, мы были в явных аутсайдерах. Дело в том, что Колывано-Воскресенский, а с 1834 года Алтайский горный округ находился в частной собственности императорской фамилии. А это означало, что частным лицам на кабинетских землях было запрещено использовать паровые машины. Соответственно, и производств было мало. Если посмотреть процентное соотношение предпринимателей к общему населению города, то в середине XIX века у нас в Барнауле их было в 2,5 раза меньше, чем, например, в Томске и в 3,5 меньше, чем в Тюмени.

- С купечеством традиционно ассоциируются представители еврейской национальности. Однако на момент зарождения купечества в Барнауле из предпринимателей был всего один еврей - иркутский купец Фуксман. И тот во втором поколении крещенный. Занимался он судоходством. Дело в том, что на кабинетских землях евреям заниматься купечеством было запрещено.

- Самые первые купцы в Барнауле появились еще во второй половине XVIII в. при сереброплавильном заводе. Например, в одном из самых первых планов территории завода обозначены купеческие лавки, которые территориально находились у входа в нынешний парк Центрального района. Причем здесь они обозначены как уже сломанные и перенесенные с улицы Иркутской (Пушкина). В них торговали продуктами, разными мелочами - иголками, нитками, топорами и т. д.

- Купцами в Барнауле становились выходцы из самых разных сословий. Например, известный в Барнауле купец Дмитрий Сухов был неграмотным крестьянином, но при этом даже занимал пост городского главы. Его сын, который, кстати, после отца также стал городским главой, получил прекрасное образование, окончив московское коммерческое училище. Купцы Платоновы, например, были выходцами из дворянского сословия. Ну и самый большой приток в купечество был, конечно, из мещан.