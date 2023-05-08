Фейерверки пройдут в 22:00 Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже завтра, 9 мая 2023 года в Барнауле с размахом отпраздную День великой Победы! Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города и завершатся ярким фейерверком. Рассказываем, где пройдет салют на День Победы в Барнауле 9 мая 2023 года, и публикуем список мест.

По традиции главные мероприятия пройдут на площади Сахарова. Там же состоится и самый яркий и масштабный салют на День Победы в Барнауле 9 мая 2023 года. Также залпы праздничного фейерверка разнесутся в других районах:

- площадь на Германа Титова, 9;

- парк развлечений «Арлекино» по адресу ул. Георгия Исакова, 149;

- парк культуры и отдыха имени Ленина

- поселок Научный городок;

- село Гоньба.

Фейерверки пройдут в 22:00. Известно, что на площади Сахарова продолжительность салюта составит около семи минут, в других районах города – чуть меньше.

К слову, на День Победы в Алтайском крае запланировано больше 160 мероприятий. В Барнауле мероприятия начнутся с возложения цветов к Мемориалу Славы на площади Победы. Посмотреть полную программу праздника можно в нашем материале.