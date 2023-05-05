30-градусную жару прогнозируют на майские праздники в Алтайском крае

Осадков не ожидается Фото: Олег УКЛАДОВ

Впереди жителей Алтайского края ждут длинные майские выходные. О том, какая погода ожидается в эти дни, рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

В пятницу, 5 мая, в Алтайском крае в связи с прохождением теплого фронта местами по востоку пройдет небольшой дождь. Днем ожидается теплая погода, воздух прогреется до +22…+27 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с, местами порывы достигнут до 14 м/с

– На выходных и в следующие за ними дни в Алтайском крае установится теплая и спокойная погода, будет преимущественно без осадков, – подчеркнула Людмила Юрьевна.

В регион продолжит поступать теплый воздух из Средней Азии. В субботу и воскресенье, 6 и 7 мая, ночью будет +3…+8 градусов, местами в предгорьях 0…-2, а днем прогнозируют от +22 до +28 градусов.

Теплая погода сохранится также 8 и 9 мая. В эти дни температура воздуха повысится до +24, а местами в западных районах до +30 градусов. Дождей или сильных порывов ветра в День Победы в Алтайском крае не ожидается.

Ранее мы рассказывали о том, какой будет программа на 9 мая в Барнауле. В столице Алтайского края запланировано 160 различных мероприятий. Подробнее о них можно прочитать здесь.