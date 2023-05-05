Перекрытие дорог в Барнауле на 9 мая 2023 года: список, схема перекрытия

Ограничения будут действовать в разных местах краевой столицы Фото: Олег УКЛАДОВ

В День Победы, 9 мая, движение ограничат на разных участках улиц краевой столицы. Рассказываем, где будет перекрытие дорог в Барнауле на 9 мая 2023 года.

Ограничения будут действовать в разных местах краевой столицы. Перекрытие дорог в Барнауле на 9 мая 2023 года выглядит следующим образом:

– с 8 до 16 часов: проспект Ленина – от Строителей до Гоголя,

– с 8 до 23 часов: улица Димитрова – от Ленина до Социалистического,

– с 8 до 12 часов: улица Чкалова – от проспекта Комсомольского до проспекта Ленина,

– с 9 до 23 часов: улица Молодежная – от проспекта Красноармейского до проспекта Комсомольского,

– с 8 до 23 часов: улица Мерзликина – от проспекта Социалистического до улицы Геблера,

– с 8:30 до 23 часов: проспект Социалистический – от проспекта Строителей до улицы Молодежной,

– с 13 часов до 22:30: площадь имени 5-й Гвардейской Городокской стрелковой дивизии – от улицы Западной 5-й до 80 Гвардейской Дивизии,

– с 15 часов до 22:30: площадь у ДК «Южный».

Отметим, что с 9 утра 7 мая до 14 часов 10 мая в Барнауле перекроют часть Социалистического проспекта (от улицы Молодежной до улицы Димитрова).

В связи с ограничениями в Барнауле изменится схема движения общественного транспорта. В частности, изменения коснутся автобусов №1, 6, 10, 24, 25, 27 и других. Полный список можно найти в этой таблице.

Добавим, что перекрытие дорог 9 мая в Барнауле повлияет только на автобусы и маршрутки. Трамваи и троллейбусы будут ездить в краевой столице по привычным схемам движения.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что в преддверии 9 Мая и в день праздника только в Барнауле проведут более 160 мероприятий. Программа будет насыщенной в каждом районе краевой столицы, а вечером фейерверки запустят с несколько площадок города.