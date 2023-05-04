Театр, футбол, мыловарение и аттракционы: культурная программа Барнаула с 5 по 9 мая

Акция «Трамвай Победы» вновь состоится в Барнауле. Он пойдет по маршруту №1 Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Впереди очередная серия продолжительных выходных и самое время составить план развлечений. Помимо празднования Дня Победы в Барнауле состоится еще множество интересных мероприятий. «Комсомолка» расскажет, куда стоит сходить и что увидеть.

«Трамвай Победы»

5 мая по Барнаулу будет курсировать необычный трамвай, в рамках межшкольного проекта «Домой с Победой». Его пустят до улицам краевой столицы уже в четвертый раз. Суть акции заключается в создании театрализованного представления. Его подготовили активисты школы №53. Ребята наденут солдатскую форму, возьмут в руки гармонь и вместе с пассажирами споют песни военных лет.

«Трамвай Победы» пойдет по маршруту №1 (от Нового рынка до площади Свободы).

– На конечных остановках трамвая №1 артистов будут встречать другие школьники и родители, одетые в духе военного времени. Они разыграют встречу жителей с бойцами, возвращающимися с Победой домой, - рассказывают в пресс-службе мэрии.

Встречи на конечной «Новый рынок» пройдут в 8.47, 9.41, 11.11 до 11.30, на остановке «Площадь Свободы» в 9.14, 10.08 до 10.47.

«Горная аптека»

6 мая музей-ресторация приглашает в Театральную гостиную. Это уникальное представление театра теней, основанное на легендах Барнаула. Программу подготовила актриса Алена Елясова. Начнется представление в 19.00. Кстати, те, кто не сможет попасть в этот день, могут приходить 27 мая.

7 мая состоится мастер-класс по изготовлению настоящего аптечного мыла с натуральными добавками! Начало в 14.00. Входной билет – 500 рублей.

9 мая, в День Победы, в ресторации состоится праздничный концерт, приуроченный к этой важной дате. Гостям будет предложен военно-полевой обед. Начало в 13.00. Стоимость билета 500 рублей.

Парк «Лесная сказка»

Погода так и манит взрослых и детвору на улицу, а что же делать там? Можно сходить в парк на аттракционы. А если повезет, то не только получить удовольствие, но и выиграть новый велосипед!

Такую возможность предоставляют в парке «Лесная сказка». До 6 мая можно прокатиться на веселых аттракционах, а использованный билет опустить в специальный лототрон, установленный у входа в зоопарк. Предварительно на нем следует указать ФИО и контактный номер телефона. Счастливого обладателя новенького велосипеда назовут в 12.00 на главной сцене.

Парк «Изумрудный»

В День Победы, 9 мая, парк «Изумрудный» приглашает на праздничный концерт «Великая Победа».

– В программе: выступление оркестра Главного управления МЧС по Алтайскому краю, творческие номера от хореографических и вокальных коллективов победителей краевых, межрегиональных и общероссийских патриотических конкурсов и фестивалей, - анонсируют организаторы.

Начало в 11.00.

Театр драмы

6, 7 и 8 мая на главной сцене театра драмы имени Василия Шукшина в Барнауле состоится показ заключительной премьеры 101 сезона – спектакля «Дело Кречинского» по пьесе русского драматурга Александра Сухово-Кобылина. Автор постановки режиссер Дмитрий Огородников. В прошлом году он представил публике постановки «Дни нашей жизни» и «Алиса в Зазеркалье».

– Классический вариант пьесы рассказывает о семействе Муромских и проигравшемся шулере Кречинском, который выдает себя за светского человека и, втеревшись в доверие к Муромским, влюбляет в себя юную Лидочку. В момент свадьбы обнаруживается, что Михаил Васильевич Кречинский уже заложил подарок, который дала ему невеста в знак любви. Теперь он полностью падший человек, которому за жульничество предстоит ответить по закону, - рассказывают в театре.

В этом спектакле история превращается в комедию о несбывшихся мечтах. Понаблюдать за развязкой можно с 17.30. Билеты еще есть в продаже.

Футбол

Любители спорта приглашаются на игру барнаульского «Динамо» 7 мая. Наша команда в рамках первого матча утешительного турнира за 7-12 места Первенства России Второй лиги 2022-2023 встретится с «Ностой» из Новотроицка. Кстати, именно с ними играли бело-голубые 26 апреля и победили со счетом 3:2.

Повторить или даже улучшить результат динамовцы попытаются уже в это воскресенье. Начало матча в 15.00.