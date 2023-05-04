Задача – поднять качество, а не турпоток: как готовятся к летнему сезону в Республике Алтай

Из разных точек страны запускают новые рейсы в Горно-Алтайск Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай

Республика Алтай, недавно официально закрывшая зимний туристический сезон, готовится открыть летний. По мнению главы региона Олега Хорохордина, он будет еще более «жаркий», нежели в прошлом году.

Курс на внутренний туризм

Из-за того, что часть воздушных пространств на данный момент закрыты, а стоимость заграничных туров увеличилась в разы, соотечественники все чаще стали рассматривать варианты отдыха в пределах страны. В приоритете относительно новые регионы, в числе которых находится и Алтай.

Накануне глава республики Олег Хорохордин провел совещание с субъектами туристской индустрии региона и обсудил с ними ход подготовки к летнему сезону.

– Несмотря на то, что зимний туризм у нас также начал активно развиваться, лето до сих пор остается тем «высоким сезоном», на который приходится основной туристический поток, – подчеркнул глава региона. – Туризм – вторая по значимости отрасль в экономике региона, и создание благоприятных условий для его развития – важная государственная задача. С учетом этого обстоятельства в январе 2023 года было принято решение создать в регионе министерство туризма, которое возглавил Эрчим Борисович Сарбашев. Это решение поддержано туристским сообществом, предпринимателями, работающими в сфере туризма.

Вопрос качества

Так как есть спрос, за последние пару лет расширилось и число предложений: в республике увеличивается количество туроператоров, средств размещения, открываются все новые авианаправления, запускаются точки общественного питания, в том числе предлагающие местную кухню. Постепенно улучшается сервис и соотношение «цена/качество».

- В последнее время туристическая отрасль получает существенную государственную поддержку, чего раньше не было, в том числе выдаются субсидии на развитие инфраструктуры туризма и на другие направления. При этом уже не ставятся задачи существенно увеличить туристический поток – акцент делается на качество предлагаемых туристических услуг и сохранение природных объектов, – сказал глава.

Для улучшения качества услуг персонал турбаз и отелей направляют на курсы повышения квалификации. В этом году по линии минтуризма обучат больше 300 человек. Также председатель комитета Государственного Собрания – Эл Курултай РА по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политике Сергей Тимошенский поднял вопрос необходимости аттестации экскурсоводов, инструкторов-проводников, а также аттестации и классификации гостиниц. Олег Хорохордин согласился с предложением. Для этого потребуется привлечь организации, имеющие необходимые требования для предоставления данной услуги.

В этом году принять гостей в республике готовы не менее 463 объектов размещения. Столько действовало в 2022 году. Единовременно в них могут разместиться почти 18 тысяч человек (свыше 9,7 тысяч – круглогодичные).

Продвижение

Для наиболее эффективного и информативного продвижения туризма в Республике Алтай был создан сайт tourism04.ru. Там можно найти и правила поведения и пребывания в регионе, и информацию о субъекте, и арендовать транспорт, и ознакомиться со списком мест, где перекусить и многое другое.

Вместе с тем в республике намерены обратить внимание на такое перспективное направление, как событийный туризм. Уже 6 мая в урочище Кур-Кечу (Онгудайский район), пройдет свой праздник в честь цветения маральника «Чике-Таманская весна». Так что приглашаются все желающие.