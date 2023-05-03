«Отец пил, мать пила, и он пьет»: жильцы дома - о соседе-дебошире, которого суд выселяет за шум и долги

Жилье нарушителю досталось в наследство от покойных родителей Фото: Анна Перевощикова

Квартира №71 в барнаульской многоэтажке по адресу ул. Суворова, 10 недавно прославилась на всю страну. В конце апреля Индустриальный районный суд Барнаула принял решение о выселении жильца, который больше 10 лет достает соседей: шумит, матерится, врубает музыку на всю катушку, устраивает громкие вечеринки с пьяными драками, вечно двигает мебель. Сначала они пытались договориться с ним по-человечески, но недавно терпение жильцов дома лопнуло как мыльный пузырь…

Пьянка - дело семейное…

Подхожу к тому самому дому, вокруг которого столько шума – пятиэтажка с семью подъездами, которая на вид ничем не отличается от других кирпичных коробок в городе. Напротив детский сад и другие многоквартирные дома. Казалось бы, тихий и спокойный микрорайончик, но жильцам этого дома давно перестало так казаться.

Квартира №71 в барнаульской многоэтажке по адресу ул. Суворова, 10 недавно прославилась на всю страну Фото: Анна Перевощикова

В квартире №71 живет 35-летний Денис, которого не так давно лишили права собственности. Жилье нарушителю досталось в наследство от покойных родителей. Его доля в квартире составляет три четверти, еще одна четвертая принадлежит родному старшему брату, который сейчас живет в Краснодаре. Соседи, который не один год живут в этом подъезде, отметили, что братья не общаются, и в последний раз старшего видели здесь на похоронах отца. Он, говорят, довольно благополучный человек, и с родственником-алкашом ему просто не по пути.

Квартира №71 в барнаульской многоэтажке по адресу ул. Суворова, 10 недавно прославилась на всю страну Фото: Анна Перевощикова

Оставшись жить в родительской квартире один, Денис пустился во все тяжкие. Одна из соседок на суде рассказывала, что из-за шума жильцы вызывали полицию по три-пять раз в неделю. Но и это на него никак не подействовало! Кроме того, в квартире завелись тараканы, которые уже почувствовали себя хозяевами и бесцеремонно наведываются «в гости» к другим жильцам.

Квартира №71 в барнаульской многоэтажке по адресу ул. Суворова, 10 недавно прославилась на всю страну Фото: Анна Перевощикова

По нескольку раз в неделю соседи Дениса становятся невольными свидетелями вечеринки, на которую, как они сами с иронией отмечают, их не пригласили – все, что им остается, это слушать пьяные вопли и грохот, которые не прекращаются до самого утра. Нередко на пьяной почве мужчина громко ругается со своей сожительницей, причем отчетливо слышно, как дело порой доходит и до рукоприкладства. К слову, это у него семейное: в свое время отец дебошира в пьяном угаре поколачивал мать. Когда та умерла, сын и отец стали пить напару.

«Он получал пенсию отца, морил его голодом», - цитируют одну из соседок в судебном решении.

«Хороший мальчик»?

Что же, посмотрим на эти «врата» в чистилище. Подхожу к подъезду, где молодая миловидная женщина вытряхивает ковер, начинаем разговаривать. Выяснилось, что она здесь «новенькая» - переехала всего года три назад, живет на первом этаже. Про соседа-дебошира она слышала, но до ее квартиры шум не доходит.

- Я знаю, что на него жалуются, но мне он как бы не мешает жить. Да, бывает, музыка играет, но я не обращаю внимания. Видела его пару раз на улице – молодой такой парень, но по лицу видно, что пьет, - отметила соседка.

Квартира №71 в барнаульской многоэтажке по адресу ул. Суворова, 10 недавно прославилась на всю страну Фото: Анна Перевощикова

Другие жильцы оказались более категоричными.

- Буйный, не то слово. Все с ним намучились, - добавила еще одна соседка и на эмоциях захлопнула дверь. Видимо, «популярность» дома, и постоянные визиты полицейских им изрядно надоели.

Однако один из соседей все же согласился пообщаться со мной. Пожилой мужчина в очках вежливо пригласил меня в квартиру с условием, что я услышу его историю, и лишь потом сделаю выводы:

- Я живу здесь очень давно, мы были дружны с его родителями, поэтому я знаю Дениса с самых малых лет. Хороший был мальчик. Потом в семье очень сильно начал пить отец, с ним - и мать. В итоге оба спились, умерли. И в таких условиях он и рос, представляете, какая была семья? Он тоже начал пить… Да, действительно, буйный, шумный, ругаются-дерутся, у меня все это дело очень хорошо слышно...

Добродушный сосед, да и не он один, не раз пытался образумить алкоголика. Денис в ответ сыпал обещаниями, но пить не прекращал… Жильцы даже пытались упечь алкозависимого на принудительное лечение в психлечебницу, но он отказался.

Квартира №71 в барнаульской многоэтажке по адресу ул. Суворова, 10 недавно прославилась на всю страну Фото: Анна Перевощикова

- У меня с родителями тоже было – отец пил. Поэтому я знаю, как это бывает. Меня спасло лишь то, что я сам никогда не злоупотреблял и в школе работал. Жаль, что принудительное лечение у нас сейчас не практикуется. А так, отберете квартиру, и что? То же самое будет – продолжит пить и дебоширить, но уже в другом месте, - с некой жалостью подчеркнул сосед.

Не платишь ты – заплатят другие

Как рассказал «Комсомолке» руководитель МУП «ЖЭУ №30» Барнаула Валерий Линьков, только перед управляющей компанией за год у Дениса накопилась внушительная задолженность – 47 тысяч рублей.

- Дом «перешел» к нам год назад. И эта проблема уже была. Люди обращались не один раз в администрацию Индустриального района, в приемную Президента РФ, прокуратуру, полицию. Жаловаться на шум нам бесполезно, поэтому они, конечно, чаще шли в полицию – правоохранители встречались с ним, вели беседы, выписывали нарушителю штрафы не один раз, - пояснил Валерий Леонидович.

Но и долгами все не закончилось. Когда у Дениса в квартире отключили электричество за неуплату, он начал подключаться к соседям или общедомовому автомату.

- Почти ежедневно переподключался: накидывал провода на общее имущество или автоматы соседей. Электрик практически каждый вечер ездил, отрезал его. Пока по самый корень провод не отрезали, он так и не прекратил. Двери нам он не открывал, – пояснил директор управляющей компании.

Не так давно в квартире алкоголика чуть не произошел пожар – дым заполонил весь подъезд, и такое случалось не единожды. После того, как мужчина начал подключаться к эжлектрощиткам соседей, оставалось лишь молиться, чтобы не произошел пожар.

Руководство организации в досудебном порядке даже пыталось найти родных Дениса. В итоге тетя мужчины пообещала погасить задолженность – ноябрь и декабрь платила исправно, а потом оплата вновь прекратилась.

- Родные мужчины сначала говорили, что согласны на досудебное соглашение, а потом отказались. На данный момент у нас подготовлен новый судебный иск по поводу долга, сумму будем взыскивать с обоих собственников - с Дениса и его брата, - подчеркнул Валерий Линьков.

Лишить квартиры!

Административная комиссия Индустриального района Барнаула рассмотрела 15 исков о нарушении тишины и покоя горе-жильцом. По итогу его оштрафовали в общей сложности на 20,6 тысячи рублей. Кстати, на счету дебошира есть и другие факты нарушения общественного порядка. Так, например, он привлекался к административной ответственности за нахождение на улице в нетрезвом виде и курение на лестничной площадке.

Квартира №71 в барнаульской многоэтажке по адресу ул. Суворова, 10 недавно прославилась на всю страну Фото: Анна Перевощикова

Вынося решение о лишении мужчины права собственности на квартиру, суд отметил, что «ответчиком Д.В. систематически нарушаются права граждан, проживающих в доме, при этом, никаких мер к изменению своего поведения Д.В. не предпринимается, что свидетельствует о недобросовестном осуществлении ответчиком своих гражданских прав как собственника жилого помещения».

Пока что решение суда о лишении Дениса права собственности на квартиру не вступило в законную силу – на обжалование у собственника есть месяц. Если решение не изменят, то его ¾ доли будут проданы на аукционе, а он будет обязан съехать.

- На моей памяти такое впервые, чтобы выселяли из квартиры. Из муниципального-то жилья выселить очень сложно: бывает, что у собственника долг на 400 тысяч рублей, а он в суде вносит тысячу рублей, и суд принимает решение, якобы человек встал на путь исправления, - подытожил руководитель МУП «ЖЭУ №30».

К слову, самого нарушителя спокойствия застать дома нам так и не удалось. Возможно, он просто не стал открывать дверь, как и другим незваным гостям. «Комсомолка» готова представить мнение мужчины или его близких, но пока что сделать это не получается.