Ученый объяснил, почему весной в Алтайском крае нельзя ловить рыбу

Сотрудники Рыбоохраны проводят рейды Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае действует нерестовый запрет на ловлю рыбы. О том, почему в регионе ввели такие ограничения, рассказал ихтиолог с 44-летним стажем, доктор биологических наук, профессор кафедры зоологии и физиологии АлтГУ Валерий Журавлев.

Весной у большинства видов рыб начинается нерест – спаривание и оплодотворение икры молоками самцов. Процесс происходит в так называемых нерестилищах, тихих местах на мелководье со слабым течением и обильной растительностью.

Чтобы нерест был успешным, на водоеме должно быть тихо. В связи с этим весной в Алтайском крае и вводят запрет на промышленный лов, а также любительский с лодок. Не стоит забывать, что в воде звук распространяется в 50 раз быстрее, чем в атмосфере, а поглощается в тысячи раз медленнее. Рыба может помешать даже небольшой шум у берега и придется искать новый участок, что бывает не так просто.

– Не найдя нужного места для нереста, рыба просто не оставит потомства, – подчеркнул ученый.

Нерест начинается в разное время. Например, щука нерестится при температуре воды всего в +4 градуса, то есть еще подо льдом. В связи этим могут возникнуть и проблемы. Так, если из-за теплой погоды лед начинает вскрываться в начале апреля до начала запрета, то некоторые промышленники вылавливают рыбу в больших объемах.

– Нужно, чтобы максимальное количество рыб-производителей отложило как можно больше икры. Промвозврат от икры очень низкий, менее 1%. Поэтому и плодовитость у рыб высокая – сотни тысяч и до миллиона икринок. А доживают от икринок до малька не более 1%. Остальные икринки гибнут – либо их съедают хищники, либо они высыхают – если падает уровень воды, – добавил Валерий Журавлев.

Ихтиолог подчеркнул, что главная проблема во время нереста – люди, плавающие по реке на моторных лодках и создающие много шума. Во время действия запрета на ловлю сотрудники Рыбоохраны проводят рейды, чтобы поймать браконьеров.

Добавим, что при этом в Алтайском крае можно рыбачить с берега с помощью удочки или спиннинга можно. Главное – не вылавливать более пяти килограммов.

Ранее мы писали о том, что установлены конкретные сроки, когда в крае нельзя рыбачить и на каких водоемах. Например, до 20 мая нельзя ловить рыбу в Оби с притоками и пойменными водными объектами. А до 25 мая запрет распространяется на территории озер Алтайского края, а также копанцев, соединяющих озера с полями. Подробнее о том, где еще нельзя ловить рыбу на Алтае, можно узнать здесь.