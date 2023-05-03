Алтайский врач рассказала, чем опасна астма и можно ли ее вылечить

Важно правильное лечение Фото: Герман Архаров

В начале мая отмечают Всемирный день борьбы с астмой. Около 36 тысяч жителей Алтайского края с этим диагнозом находятся под диспансерным наблюдением. Об особенностях болезни, ее профилактике и лечении рассказала Дина Петрова, завидущая отделением пульмонологии краевой клинической больницы.

Наследственность и не только

Классическая бронхиальная астма – наследственное, генетически детерминированное заболевание. При этом, по словам врачей, существуют различные триггеры ее развития. Астма долгое время может не проявляться, и неожиданно проснуться под влиянием неблагоприятных внешних факторов: производственных, экологических и других. Например, это может быть курение, а также перенесенные вирусные или бактериальные инфекции. Также опасность представляют и различные аллергены: пыль, дым, плесень, химические соединения.

Особенный дискомфорт астматики испытывают весной, когда начинается цветение различных деревьев, а также осенью, реагируя на полынь.

– Чтобы обострения случались реже, нужно меньше контактировать с аллергеном, посетить аллерголога и провести специфическое лечение, если это возможно. Также нужно меньше простывать и вакцинироваться, – советует врач.

Бронхиальная астма относится к числу хронических заболеваний.

– Вылечить ее нельзя, если началась, то будет всю жизнь. Однако при правильном лечении единственным напоминанием о том, что у человека есть астма, будет необходимость принимать лекарства, – отметила доктор.

Новые подходы

Астма бывает разной степени тяжести. Есть пациенты, у которых она проявляется только при обострениях. При этом у большинства больных средняя степень тяжести заболевания.

– Существует и тяжелая неконтролируемая и трудно поддающаяся терапии астма. Человек будет испытывать постоянную отдышку, кислородное голодание головного мозга, сердца, почек и других жизненно важных органов, – пояснила Дина Владимировна.

Среди симптомов астмы – свист или свистящий звук при выдохе, отдышка, повышение температуры и даже кашель. Точно подтвердить диагноз может спирометрия. Медики советуют не откладывать обращение к врачу для того, чтобы быстро подобрать правильное лечение.

– Бронхиальная астма является очень древним заболеванием, – рассказывает Дина Владимировна. – Она известна еще с поэм Гомера. Ее не лечили практически до начала XX века, лишь тогда был использован адреналин для купирования приступа, а с 50-х годов ее лечили гормонами. Сейчас астма имеет широкий спектр лечения. Различные группы препаратов действуют на разные звенья патогенеза, однако основным методом лечения являются гормональные ингаляторы. Топические стероиды, которые вдыхаются человеком, действуют именно там, где они должны снять воспаление.

Пульмонологическое отделение краевой клинической больницы – это одно из ключевых структурных подразделений медучреждения, рассчитанное на 60 коек. Ежегодно до 40% пациентов пульмонологии – астматики. Людей доставляют сюда не только из Барнаула, но и районов Алтайского края.

– Сейчас идет совершенствование лечебных методик. Мы стали применять иммунобиологическую терапию для лечения бронхиальной астмы. Это сложный и уникальный метод лечения, который требует высокой врачебной квалификации, наблюдения и лабораторного контроля, – резюмировала Дина Петрова.

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