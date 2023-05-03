Комик, плейбой, мама особенного ребенка: кто участвует в конкурсе «Мисс и Мистер Барнаула 2023»

Участники конкурса «Мисс и Мистер Барнаула 2023». Фото: Ирина Чикалова

5 мая красивые, эффектные, талантливые и харизматичные девушки и парни Барнаула поборются за звания «Мисс и Мистер Барнаула 2023». Конкурс проводится модельным агентством Татьяны Жилиной. Жюри, в число которых войдут известные барнаульцы, предстоит выбрать лучших из 18 участников - все они прошли профессиональную подготовку и с нетерпением ждут финала. Рассказываем и показываем, кто в этом году поборется за почетный титул и получит заветную корону.

Антон Воронин

Антон Воронин. Фото: Ирина Чикалова

18-летний юноша учится в 11 классе 125-й школы. Спортсмен, актер и модель. Любит жизнь во всех ее проявлениях, и уверен, что это взаимно.

Кирилл Сергеенко

Кирилл Сергеенко. Фото: Ирина Чикалова

Кириллу 17 лет. Он фотограф, модель и выпускник 11-го класса. Увлекается фотографией, компьютерными играми, ведет здоровый образ жизни и наслаждается каждым ее моментом.

Денис Супрунов

Денис Супрунов. Фото: Ирина Чикалова

Для Дениса в приоритете - патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти и приобщение людей к здоровому образу жизни.

Федор Зимин

Федор Зимин. Фото: Ирина Чикалова

Выпускник МТА, командир юнармейского отряда и спортсмен. Федор никогда не сидит без дела и ведет активный образ жизни.

Данил Борков

Данил Борков. Фото: Ирина Чикалова

18-летний Данил считает себя гением и плейбоем. А еще – красавчиком (с чем трудно не согласиться!). Плюс к этому называет себя филантропом - занимается деятельностью на пользу общества.

Евгений Рыбка

Евгений Рыбка. Фото: Ирина Чикалова

19-летний студент Барнаульского кооперативного техникума, любит спорт, психологию, философию и пробовать новое. Считает, что в жизни пригодится любой опыт.

Елисей Ровнер

Елисей Ровнер. Фото: Ирина Чикалова

Елисею 17 лет, он учится в 40-й гимназии. Профессионально занимается вокалом и хореографией. Призер районных и международных конкурсов. Также увлекается игрой на разных музыкальных инструментах.

Николай Какорин

Николай Какорин. Фото: Ирина Чикалова

22-летний Николай – единственный семейный человек из парней. Собирается стать моделью агентства Татьяны Жилиной, а пока является самозанятым.

Даниил Хильченко

Даниил Хильченко. Фото: Ирина Чикалова

Данилу всего 17 лет, а он уже мастер спорта, аниматор, акробат, модель и скаут-менеджер модельного агентства Татьяны Жилиной.

Анна Гвоздева

Анна Гвоздева. Фото: Ирина Чикалова

18-летняя девушка учится на юриста, любит танцы, ведет правильной и здоровый образ жизни. Она позитивная, харизматичная, амбициозная и искренняя. Темперамент и упорство считает одними из главных черт своего характера. Анна сравнивает себя с хорошей книгой, которая каждый раз открывает в себе что-то новое.

Наталья Шмидт

Наталья Шмидт. Фото: Ирина Чикалова

19-летняя блондинка – маркетолог, эксперт в рекламе и наставник. Ведет бизнес с 15 лет! Она сильная, мудрая, но в то же время мягкая и милая. Совмещает в себе женственность и багаж ценных знаний. Для Анны имеет огромное значение саморазвитие. Но все приобретает смысл, по ее мнению, когда есть любовь и добро.

Анна Егорова

Анна Егорова. Фото: Ирина Чикалова

Анне 30 лет, она банкир. О себе говорит: «Я жизнерадостный флегматик». Умеет быть сильной и верить в себя.

Анна Литвинова

Анна Литвинова. Фото: Ирина Чикалова

Модель агентства Татьяны Жилиной, имеет педагогические образования, занимается спортом и любит готовить. А еще в свои 26 лет воспитывает особенного ребенка. Но трудности ей нипочем – Анна оптимист по жизни.

Алена Носовец

Алена Носовец. Фото: Ирина Чикалова

Красивая, энергичная, целеустремленная, молодая и уже многодетная мама! Любит жизнь и наслаждается каждым ее мгновением.

Татьяна Кадырова

Татьяна Кадырова. Фото: Ирина Чикалова

Еще одна прекрасная мама и жена. Анне 25 лет, она умна и очаровательна. И явно заслуживает корону победительницы, как, впрочем, и все остальные девушки.

Светлана Мухина

Светлана Мухина. Фото: Ирина Чикалова

Этой прелестной участнице конкурса 21 год. Она учитель, танцор и, как говорит о себе сама: «просто милая булочка с корицей»!

Александра Горнистова

Александра Горнистова. Фото: Ирина Чикалова

Самая юная участница конкурса - Саше всего 16 лет. Она учится в музыкальной школе по специальности вокал. И, между прочим, круглая отличница! А еще Александра веселая, красивая, умная, энергичная и добрая.

Александра Щербаченко

Александра Щербаченко. Фото: Ирина Чикалова

Модель, StandUp-комик, филантроп. Девушке 23 года. У нее тысячи идей, тысячи путей и ни одного шага назад!

СПРАВКА КП

Конкурс состоится 5 мая в 18:00 в банкет-холл «Времена года», ул. Солнечная Поляна, 15. В программе: фэшн-шоу, показ коллекции алтайских дизайнеров, выступления артистов, конкурсная программа, розыгрыш подарков. Организатор – модельное агентство Татьяны Жилиной.

Заказ билетов: 8-962-792-40-05. Подробности в группе: https://vk.com/club25126869

Возрастное ограничение 6+.