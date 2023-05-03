Губернатор Виктор Томенко обсудил с президентом развитие туризма на Алтае

Встреча Владимира Путина с губернатором Алтайского края Виктором Томенко состоялась в режиме видеоконференции Фото: kremlin.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел рабочее видеосовещание с президентом страны Владимиром Путиным и среди прочих вопросов обсудил развитие туризма в регионе.

– Виктор Петрович, только что с правительством обсуждали развитие туристической сферы, туристической отрасли. Алтайский край имеет здесь хорошие и заделы, и перспективы. Давайте с этого начнём. И инвестпроекты неплохие у вас есть, - подчеркнул в начале ВКС Владимир Путин.

По словам Виктора Томенко, в настоящее время туризм в Алтайском крае считается одним из приоритетных направлений, и на него делается большая ставка. Очевидно, что интерес к региону есть и потенциал тоже. С каждым годом он только растет и причин тому несколько.

– В отношении туристической деятельности надо сказать, что, конечно, два ковидных года серьезно подкосили наши показатели по туризму, но уже в 2022 году турпоток вышел на допандемийный уровень и даже его превысил и составил более двух миллионов человек, - говорит Виктор Петрович. – Это на 19% больше, чем в 2021 году. Сегодня мы действительно реализуем большое количество инвестиционных проектов. У нас есть интересный проект буквально в 15–17 километрах от города-курорта Белокурихи – единственного курорта федерального значения за Уралом. Мы там делаем ещё один современный кластер. Мы назвали его «Белокуриха горная».

Данный проект реализуется не только на средства регионального бюджета, но и с внешней поддержкой со стороны правительства страны и инвесторов, а корпорация «Туризм.РФ» уже завершает формирование мастер-плана.

Тем временем первые резиденты уже давно зашли на площадку и даже завершили строительство своих объектов. Некоторые из них уже действуют и принимают гостей. В ближайшей перспективе запуск новых.

– Все это вписывается в общую концепцию. В общем, мы создадим там две тысячи рабочих мест и сможем принимать дополнительно еще примерно 210 тысяч отдыхающих. Это почти столько же, сколько сегодня базовый курорт «Белокуриха» дает возможность людям отдохнуть, - дополняет губернатор.

Но не одной Белокурихой славится Алтайский край, хотя это, безусловно, его жемчужина. Многие приезжают отдохнуть на легендарные соленые, щелочные и пресные озера. Причем такой отдых выбирают не только сибиряки, но жители европейской части страны.

Ну и нельзя забывать о соседстве с Республикой Алтай, где туризм тоже активно развивается. Так что регионы по большому счету делают одно общее дело. А на днях на «Бирюзовой Катуни» состоялся фестиваль «Цветения маральника» - это мероприятие, которое открывает летний туристический сезон. В этом году был побит очередной рекорд – праздник посетили больше 40 тысяч гостей!

– Гости целенаправленно приезжают со всей страны именно на этот фестиваль, на эту площадку, чтобы посмотреть, попробовать Алтай на вкус, – подчеркнула глава Алтайтурцентра Александра Томашевич.

Причем по ее информации, гости на фестиваль прилетали даже из Москвы и Владивостока. Конечно, для кого-то это только повод и дальше туристы из Алтайского края отправляются в Республику Алтай. Да и вообще многие приезжие воспринимают Алтай как единый регион.

– Мы вместе с руководством республики единую проводим политику, для того чтобы люди, которые поехали отдыхать… «Куда ты поехал?» – «Я поехал на Алтай». Никто говорит «я поехал в Алтайский край» или «я поехал в Республику [Алтай]». Вместе используем наши возможности, - говорит Виктор Томенко президенту.

Кстати, как подчеркнул губернатор, этот сезон обещает быть еще более востребованным, чем в предыдущие годы.