Как в барнаульской школе реализуется проект помощи ученикам и родителям

Надежда Головачева считает, что можно найти подход к любому ребенку Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В школе №70 города Барнаула уже год идет реализация проекта по обеспечению комплексной помощи ученикам и их родителям. Его организатором стала Надежда Головачева – преподаватель начальных классов, которая прошла через несколько конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и активно использует полученный опыт в своей работе.

Вместе – мы сила

Все началось с того, что при школе был создан штаб «Вместе – мы сила», который объединил директора, завучей, учителей, психологов и специалистов разного профиля. Главной целью было помочь детям, испытывающим трудности в обучении, социализации и самоорганизации. Для этого создали 13 профильных отрядов, в числе которых поисковый отряд «Память», педагогический отряд «Эдельвейс», добровольческий - «Радуга», экологический - «Зеленый мир», юнармейский - «Сокол» и другие.

Как привлечь детей к внеклассной работе

По мнению педагога Надежды Головачевой, любой ученик школы может включиться в жизнь социума, развить у себя лидерские качества и реализовать творческий потенциал. Ребята из ее школы активно участвуют в творческих и исследовательских конкурсах различного уровня, в спортивных состязаниях и предметных олимпиадах.

- Мы приглашаем на школьные мероприятия детей со средней успеваемостью, - рассказывает педагог. - Участвуя и соревнуясь, они начинают понимать, что способны давать верные ответы, зарабатывать победные места – это становится стимулом к учебе и развитию. А потом выходим с интересными детскими проектами на более серьезный уровень. Например, недавно дети получали призы от Алтайской митрополии, ходили на городской конкурс «Я – исследователь».

Любое дело - общее

В рамках проекта в школе был открыт семейный клуб «Мастерская счастья», который помогает педагогам и родителям учеников лучше узнать друг друга, они с удовольствием обмениваются опытом положительного семейного воспитания, проводят творческие мастер-классы и массовые мероприятия.

В работе семейного клуба «Мастерская счастья» активно участвуют родители Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Например, недавно бабушка одного из учеников организовала конкурс «Советские дворовые игры», а еще мы устраивали фестиваль национальных кухонь, делали имбирные пряники для участников СВО. Надо сказать, что ко всем мероприятия, конкурсам, подключаются дети из профильных отрядов – они же часто бывают и организаторами. Дети порой сами прибегают и спрашивают, где и в чем можно поучаствовать. Педагоги активнее стали участвовать в конкурсах и повышениях квалификаций, часто сами выступают с инициативой. Теперь любое дело у нас в школе - наше общее, - говорит Надежда Головачева.