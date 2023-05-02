«Люди одного огня». В Барнауле открылась выставка фантастической керамики

35-летие «Туриной Горы» Фото: Олег УКЛАДОВ

35 лет народному промыслу «Турина Гора» – настоящее событие в мире искусства Алтая. В честь этого в музее «Город» открылась экспозиция «Люди одного огня».

«Воистину Божий Промысел: объединить разных художников в одной маленькой галерее, верно служить Алтаю! Пусть огонь горит ярко долгие годы», – восторженно написала на своей страничке после посещения выставки дизайнер Ольга Гриднева.

Основатель промысла и художественной галереи «Турина гора» Владимир Москвитин начал изучать удивительное ремесло керамики и живописи по фаянсу еще в восьмидесятых годах прошлого века. Ему удалось собрать команду мастеров, которые стали делать оригинальные неповторимые вещи из белой глины по особой секретной технологии.

Сегодня благодаря мастерам «Туриной горы» Алтай известен в разных уголках планеты. Это - единственный в крае народный художественный промысел, внесённый в федеральный регистр Правительства России.

В экспонатах юбилейной выставки оживают и старый Барнаул, и скифы, и алтайские легенды. И каждая вещь неповторима.

35-летие «Туриной Горы» Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летие «Туриной Горы» Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летие «Туриной Горы» Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летие «Туриной Горы» Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летие «Туриной Горы» Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летие «Туриной Горы» Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летие «Туриной Горы» Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летие «Туриной Горы» Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летие «Туриной Горы» Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летие «Туриной Горы» Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летие «Туриной Горы» Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летие «Туриной Горы» Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летие «Туриной Горы» Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летие «Туриной Горы» Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летие «Туриной Горы» Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летие «Туриной Горы» Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летие «Туриной Горы» Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летие «Туриной Горы» Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летие «Туриной Горы» Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летие «Туриной Горы» Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летие «Туриной Горы» Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летие «Туриной Горы» Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летие «Туриной Горы» Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летие «Туриной Горы» Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летие «Туриной Горы» Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летие «Туриной Горы» Фото: Олег УКЛАДОВ