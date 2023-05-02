Жильцы барнаульской многоэтажки вторую неделю остаются без воды

Жильцы многоэтажки на улице Строителей,17 остаются вторую неделю без воды Фото: Олег УКЛАДОВ

В доме на пр. Строителей, 17 в Барнауле жильцы уже двенадцатый день остаются без холодной воды.

- Это просто уже издевательство со стороны управляющей компании,- возмущаются жильцы.- При солидной оплате за коммуналку мы вынуждены покупать питьевую воду, невозможно постираться, праздники превратились в мучения.

Еще 24 апреля, когда корреспондент «КП» связывался с диспетчером компании ООО «УК «ПЕРВАЯ», там пояснили, что под домом по всей трубе свищи, и трубу надо менять. В компании заверили, что на доме работают слесари. На вопрос, как долго продлится ремонт, диспетчер ответила: «Не будем загадывать, может час, а может и пять часов». В итоге после этого разговора прошла неделя (168 часов вместо пяти), а воз и ныне там - питьевой воды в квартирах нет.

26 апреля на запрос «Комсомолки» в мэрию по этому поводу, был получен такой ответ:

«Администрацией района совместно с УК «ПЕРВАЯ» и жителями дома по проспекту Строителей, 17 осуществлен выход на место. В результате было установлено место повреждения. Администрацией района в адрес УК «ПЕРВАЯ» направлено письмо о необходимости незамедлительно выполнить ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения. Работы будут продолжены завтра, 27 апреля, после обеспечения доступа в квартиры 1 и 13».

Непонятно, как воспринимают сотрудники компании ООО «УК «ПЕРВАЯ», слово «незамедлительно», только в течение праздничных выходных на доме никто не работал, а через два дня пойдет третья неделя затяжного ремонта и мучений жильцов дома.