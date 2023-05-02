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Общество2 мая 2023 5:20

Жильцы барнаульской многоэтажки вторую неделю остаются без воды

Замена прогнившей трубы затянулась на полмесяца
Марина КОЧНЕВА
Марина КОЧНЕВА
Жильцы многоэтажки на улице Строителей,17 остаются вторую неделю без воды

Жильцы многоэтажки на улице Строителей,17 остаются вторую неделю без воды

Фото: Олег УКЛАДОВ

В доме на пр. Строителей, 17 в Барнауле жильцы уже двенадцатый день остаются без холодной воды.

- Это просто уже издевательство со стороны управляющей компании,- возмущаются жильцы.- При солидной оплате за коммуналку мы вынуждены покупать питьевую воду, невозможно постираться, праздники превратились в мучения.

Еще 24 апреля, когда корреспондент «КП» связывался с диспетчером компании ООО «УК «ПЕРВАЯ», там пояснили, что под домом по всей трубе свищи, и трубу надо менять. В компании заверили, что на доме работают слесари. На вопрос, как долго продлится ремонт, диспетчер ответила: «Не будем загадывать, может час, а может и пять часов». В итоге после этого разговора прошла неделя (168 часов вместо пяти), а воз и ныне там - питьевой воды в квартирах нет.

26 апреля на запрос «Комсомолки» в мэрию по этому поводу, был получен такой ответ:

«Администрацией района совместно с УК «ПЕРВАЯ» и жителями дома по проспекту Строителей, 17 осуществлен выход на место. В результате было установлено место повреждения. Администрацией района в адрес УК «ПЕРВАЯ» направлено письмо о необходимости незамедлительно выполнить ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения. Работы будут продолжены завтра, 27 апреля, после обеспечения доступа в квартиры 1 и 13».

Непонятно, как воспринимают сотрудники компании ООО «УК «ПЕРВАЯ», слово «незамедлительно», только в течение праздничных выходных на доме никто не работал, а через два дня пойдет третья неделя затяжного ремонта и мучений жильцов дома.

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