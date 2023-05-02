Салют 1 мая 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Красочный салют 1 мая 2023 в Барнауле прогремел вечером над акваторией Оби. Залпы запустили в небо ровно в 22 часа с баржи.

Несмотря на прохладную погоду, на зрелище пришло посмотреть довольно много барнаульцев. Горожане любовались фейерверком с набережной Оби и с террас Нагорного парка. После они смогли добраться до дома на общественном транспорте.

Отметим, что салют стал кульминацией праздновании 1 мая в Барнауле. До этого в городе прошли концерты, пробеги, выставки, мастер-классы и другое.

Так, на центральных улицах состоялся автопробег в честь 374-й годовщины со дня основания пожарной охраны Барнаула. В нем участвовали ретроавтомобили и современные пожарные машины. А на пл. Свободы состоялась выставка современной и ретро техники и оборудования МЧС. Гостей ждали «пожарные» развлечения для детей, фотосессии, мастер-классы по оказанию первой помощи и даже вальс пожарных машин.

В этот же день состоялся массовый легкоатлетический пробег «Динамовская десятка», посвященный 100-летию общества «Динамо». А по Оби прошел парад судов, состоящий из 16-ти единиц флота.

Салют 1 мая 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 1 мая 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 1 мая 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 1 мая 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 1 мая 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 1 мая 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 1 мая 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 1 мая 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 1 мая 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют 1 мая 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ