В Алтайском крае прошел турнир по киберспорту среди школьников

Победителям вручили заслуженные награды. Фото: Виктория Стародубцева

Более 300 ребят из 55 команд боролись за крупные денежные награды. Общий размер призового фонда составил 200 тысяч рублей.

Киберспорт - это серьезно

В киберспорте важна командная работа. Скриншот видео

Киберспорт был официально признан спортом в России еще в 2016 году. Ничего удивительного в этом нет, ведь он развивает много навыков у игроков. Например, аналитические способности, которые помогают разработать стратегию и тактику, быструю реакцию, необходимую для молниеносного принятия верного решения. Но самым главным навыком можно назвать умение общаться - игра командная и это большой залог победы.

Первые киберспортивные соревнования на базе Кванториума прошли в Барнауле в декабре 2022 года.

Поиграл, победил, заработал

В этот раз призовой фонд был больше, да и интерес к соревнованиям куда выше. Организаторы отмечают, что даже серверы не выдерживали нагрузки от наплыва зрителей. Команды-участники соревновались в двух игровых дисциплинах: Counter-Strike и Dota2.

Киберспортивные соревнования - это очень захватывающие зрелище. Скриншот экрана

В последней победила команда «Парипури-парирам». Ее лидер Антон Баталов главным фактором успеха назвал сплоченность. В результате напряженных поединков, были выявлены победители и распределены денежные награды для лучших команд в каждой дисциплине: за первые места по 50 тыс. рублей; за вторые места по 30 тыс. рублей; бронзовые призеры получили по 20 тыс. рублей.

Призовой фонд обеспечил депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Полученные деньги ребята потратят на усовершенствование своих компьютеров, чтобы добиться новых побед в будущем.

Перспективы алтайского киберспорта

Депутат Александр Прокопьев уделяет большое внимание развитию киберспорта, причем как на федеральном, так и на региональном уровне. Он всецело поддержал инициативу руководства алтайского Кванториума провести первые региональные соревнования школьной киберспортивной лиги и отметил, что это отличный шанс молодым людям проверить свои силы и хорошо подготовиться к официальной Всероссийской школьной лиге, которая каждый год стартует осенью. Также в будущем планируется расширить программы соревнований, включив в них спортивное программирование.

- Сейчас мы работаем над тем, чтобы выбрать площадку для совмещения Counter-Strike и лазертага, а также Dota и ГТО, – говорит Максим Егер, президент федерации фиджитал спорта Алтайского края.

Эксперты уверены, что за фиджитал-направлением, когда происходит чередование реальных и виртуальных соревнований, весьма перспективное будущее.