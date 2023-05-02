Барнаульцев приглашают на юбилейный Зелёный Марафон

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

В Барнауле забег состоится в парке «Изумрудный». Впервые марафон пройдёт в Республике Алтай – в Горно-Алтайске, в районе сквера им. Г. И. Чорос-Гуркина.

В программе — дистанции для детей и взрослых (4,2 км и скандинавская ходьба). Предусмотрен в этом году также инклюзивный старт.

Для зрителей и болельщиков состоятся праздничные концерты и другие спортивные и развлекательные активности. Регистрация для участия в забеге открыта на официальном сайте до 14 мая.

Артём Пастухов, заместитель управляющего Алтайским отделением Сбербанка:

«Зелёный Марафон за годы проведения стал настоящим семейным праздником. Родители и дети с удовольствием выходят на дистанции или поддерживают близких, которые участвуют в забегах. Всегда интересен марафон и своей программой. Гости могут отдохнуть во время развлекательных и игровых активностей или с пользой провести время на мастер-классах. Я приглашаю жителей Барнаула и Горно-Алтайска присоединиться к Зелёному Марафону в своих городах. Вы получите заряд бодрости и хорошего настроения и сможете сделать доброе дело: участие в марафоне абсолютно бесплатное, но любой желающий может внести добровольное пожертвование, и собранные средства будут направлены на высадку деревьев».

Информационный партнёр Зелёного Марафона в Алтайском крае – «Сибирская медиагруппа».