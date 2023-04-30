Первые итоги «Динамо» Барнаул: победили, но в первую шестерку не попали

До матча команда имела шансы побороться за шестое, а при удаче и за пятое место Фото: Александр Коровниченко

По итогам первого этапа 2 лиги барнаульские футболисты заняли седьмое место. Для многих команд игровой день был определяющим – распределялись итоговые места в верхней и нижней шестерках. Барнаульское «Динамо» накануне матча имело шансы побороться за шестое, а при удаче и за пятое место.

Стартовые расклады

Для начала динамовцам нужно было самим победить команду «Оренбург-2», а дальше должны были «помочь» соперники. Нужно было дождаться завершения двух матчей «Зенит-Ижевск» - «Торпедо Миасс» и «Челябинск» - «Новосибирск». Вариантов, которые бы устроили барнаульскую команду, было несколько. Но в идеале нужны были поражение новосибирцев и потеря очков торпедовцами. Все запутано, но от этого только интереснее.

Свое дело сделали.

Все что зависело от футболистов «Динамо», они сделали – на своем поле был уверено обыгран «Оренбург-2», со счетом 4:0. Стоит сказать, что гости слабо смотрятся весной – еще до перерыва барнаульцы сделали счет 2:0, что позволило спокойно провести второй тайм и при этом все равно удвоить преимущество. Однако на трибунах к концу матча проявилась настороженность. Внимательные болельщики успевали поглядывать в смартфоны, следя за ходом матча в Ижевске, а там местный «Зенит» ведя в счете все-таки упустил победу, итоговый счет 1:2. Результат не в пользу «Динамо». Оставалось только ждать поражения «Новосибирска».

Удача не с нами

Футбольный клуб «Новосибирск» проводил свой матч в Челябинске. Начался он позже всех других и все расклады были ясны. Проиграв, новосибирцы занимали бы 7 место, а хотя бы добившись ничьей – сохраняли за собой 5 строчку! Острожный матч с минимальным количеством опасных моментов закончился со счетом 0:0. Таким образов «Новосибирск» - пятый, «Торпедо Миасс» - шестой, а наше «Динамо» - седьмое. Оказавшись в нижней шестерке, на втором этапе барнаульцы будут бороться за сохранение профессионального статуса (из второй лиги выбывают 2 команды, занявшие последние места).

Справка КП

Кто кому забил в матче «Динамо» - «Оренбург-2»:

1:0 – 2 мин. Игорь Абрамов (Динамо)

2:0 – 28 мин. Виктор Хугаев (Динамо)

3:0 – 73 мин. Артем Яркин (Динамо)

4:0 – 90+2 мин. Владимир Завьялов (Динамо)