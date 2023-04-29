Перекрытие дорог в Барнауле на 1 мая 2023 года: список, схема перекрытия улиц

Некоторые участки перекроют почти на весь день Фото: Анна СЕМИНА

Несколько участков дорог перекроют в Барнауле на 1 мая 2023 года. Список улиц, схему перекрытия предоставили в городской администрации.

В этом году 1 мая в Барнауле не будет традиционного шествия профсоюзов из соображений безопасности. Но в остальном формат празднования Дня Весны и Труда остается прежним. В программе – концерты, парады ретро-автомобилей, салют и многое другое. В связи с этим в течение дня перекроют несколько участков дорог.

Площадь Свободы в Барнауле на 1 мая будет перекрыта практически в течение всего дня – с 8.00 до 16.00 часов.

Проспект Ленина на участке от Строителей до Гоголя будет закрыт для движения автобусов и автомобилей с 9.00 до 15.00 часов.

Также с обеда и до ночи ограничат движение авто в районе Речного вокзала.

В период с 12.00 до 23.00 будут перекрыты

- правоповоротный съезд с Нового моста к площади Баварина

- правоповоротный съезд с дороги, ведущей от улицы Мамонтова к Новому мосту, к площади Баварина

- проспект Ленина – от Ползунова до площади Баварина

- дорога от улицы Максима Горького до площади Баварина

Схема движения общественного транспорта в связи с перекрытиями также изменится. Полная информация о каждом маршруте выложена на сайте мэрии.

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.