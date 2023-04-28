Парки Барнаула подготовили праздничную программу к открытию сезона 1 мая

Парки Барнаула начнут работу в ближайшие дни Фото: Олег УКЛАДОВ

1 мая – дата, когда парки Барнаула официально откроют свои двери для юных и взрослых посетителей. В честь начала летнего сезона их администрация готовит развлекательные программы. «Комсомолка» составила программу самых интересных событий.

«Лесная сказка»

– 1 мая официально открываем сезон аттракционов с выступлениями коллективов, розыгрышами билетов на карусели и отличным настроением, - приглашает руководство парка, но при этом по секрету добавляет, что карусели, на самом деле, уже прошли ТО и обкатку и готовы к работе. Так что прийти покататься, если не терпится, можно уже в выходные. Главное чтобы погода не подкачала.

Кроме того, обязательно стоит заглянуть в зоопарк, тем более что весной здесь появилось много малышей и некоторые из них уже начали выходить на прогулку и их можно увидеть. Но не стоит сильно шуметь, чтобы не пугать малышей и их мам.

Начало праздника в «Лесной сказке» в 12.00.

«Солнечный ветер»

– Весна уже окончательно вступила в сои права, а это значит, что пришло время просыпаться! – говорят в этом парке.

И сотрудникам уже не терпится пригласить барнаульцев к себе в гости, так что здесь решили не дожидаться первомая, а уже 29 апреля запустить моторы аттракционов.

– Теперь ежедневно вы можете получать мощный заряд бодрости, чтобы каждый весенний день был незабываемым! – заверят в «Солнечном ветре».

Стоит обратить внимание, на строгие правила поведения в парке: курение и распитие алкогольных напитков запрещено на всей территории. Здесь заботятся о своих посетителях: в приоритете комфорт и безопасность. На все дополнительные вопросы персонал готов с радостью ответить.

Парк открывается в 10.00.

«Центральный»

Парк культуры и отдыха «Центральный» 1 мая приглашает на праздничную программу с участием творческих коллективов города, играми, конкурсами, розыгрышами призов и не только. Кроме того будет работать ярмарка ремесленников.

Пока парк закрыт на профилактику, но это для того, чтобы к первомаю быть во всеоружии. Праздник состоится! Начало в 14.00.

«Изумрудный»

– Весна идет! Весне дорогу! Наконец-то! После долгой зимы так хочется почувствовать весеннее солнышко, подышать полной грудью свежим, уже наполненным ароматами весны воздухом! Полюбоваться нежной голубизной неба. Мы с радостью приглашаем вас, дорогие друзья 1 мая на центральную аллею парка «Изумрудный», на концерт «Майское настроение», - говорят организаторы.

Они обещают, что гости обязательно получат наслаждение и зарядятся позитивными эмоциями. Тем более что вход на праздник свободный. Можно петь и танцевать! Начало концерта в 17.00.

«Арлекино»

Парк подготовил для своих гостей невероятную программу развлечений на 1 мая. В 12 часов начнется выступление духового оркестра, в 13.00 на сцене его сменят творческие коллективы города, а в 15.00 – стартует детская анимация.

– Этот сезон будет незабываемым! Мы ждем каждого из вас, чтобы вместе насладиться яркой атмосферой. Приходите сами и приглашайте друзей! Рады видеть вас в нашем прекрасном парке! – говорят организаторы весеннего праздника.

Концерт будет проходить на сцене и на центральной аллее.