В Барнауле с размахом отметят 100-летний юбилей движения «Динамо»

Председатель Алтайского краевого совета «Динамо» генерал-майор Роман Плотников рассказал о предстоящем торжестве Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю

«А что, «Динамо» бежит? Все бегут!», - известная фраза, ставшая крылатой, снова на слуху. Легендарное движение «Динамо» готовится с размахом отметить вековой юбилей. Барнаул собирается принять в торжестве самое активное участие.

О том, как пройдет торжество в краевой столице «Вечернему Барнаулу» рассказал начальник Управления ФСБ России по Алтайскому краю, председатель Алтайского краевого совета «Динамо» генерал-майором Роман Плотников.

— Роман Павлович, чем «Динамо» отличается от других сообществ?

— Главное отличие «Динамо» от других спортивных сообществ заключается в том, что оно создавалось для сотрудников органов безопасности и правопорядка, а в качестве приоритетной задачи рассматривалось развитие служебно-прикладных видов спорта. И по сей день направленность и предназначение сообщества не меняется, ведь без закалки силы воли, выносливости и стремления к спортивным достижениям, а также хорошей физической формы невозможны профессиональные победы на пути обеспечения интересов и безопасности государства, общества и каждого отдельного гражданина нашей страны.

За вековой историей «Динамо» стоят судьбы огромного количества спортсменов и тренеров. Жизнь «Динамо» — это не только славные победы на спортивных дистанциях, но и чудеса героизма на поле боя. На фронтах Великой Отечественной войны представители спортивного общества в составе отдельных мотострелковых бригад особого назначения вели подрывную и диверсионную работу в тылу врага. И сегодня в рядах различных войск спортсмены «Динамо» принимают непосредственное участие в специальной военной операции.

— Как будет отмечаться столетие «Динамо» в Алтайском крае?

— В соответствии с традициями «Динамо» у нас получилось воплотить в жизнь весьма насыщенную программу празднования. Проведены две спартакиады: по 12 видам спорта среди действующих сотрудников, по пяти видам — среди ветеранов правоохранительных и силовых структур Алтайского края. Кроме того, празднованию юбилея посвящено более 20 соревнований различного уровня. Самые значимые из них: всероссийские соревнования по дзюдо на призы Ивана Нифонтова, легкоатлетический пробег «Динамовская десятка», традиционный турнир по художественной гимнастике «Динамо — детям России», международный фестиваль единоборств «Детям планеты — мир без наркотиков», зрелищные заезды на лодках «Драконах» в рамках чемпионата Алтайского края, среди участников которых команды хоккейного клуба «Динамо-Алтай», футбольного клуба «Динамо-Барнаул», сборная спортсменов-динамовцев и сборная СМИ.

24-25 апреля на базе Барнаульского юридического института МВД России состоялось награждение отличившихся спортсменов. А 28 апреля запланировано подписание соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта между Всероссийским физкультурно-спортивным сообществом «Динамо» и правительством Алтайского края. Цикл предпраздничных мероприятий завершится торжественной церемонией в концертном зале «Сибирь». Но празднование 100-летнего юбилея не ограничится календарными рамками апреля. Мы подготовили длительную и насыщенную спортивную программу до конца 2023 года.

К 100-летию спортобщества более 1500 членов Алтайской краевой организации «Динамо» представлены к награждению от правительства Алтайского края, министерства спорта Алтайского края, Алтайского краевого Законодательного Собрания, администрации Барнаула, Центрального совета «Динамо» и Алтайского краевого совета «Динамо».

Забота о смене

— Что из себя представляет спортивное общество «Динамо» в Алтайском крае в наши дни?

— В Алтайскую краевую общественную организацию общества «Динамо» входит более 17 тысяч спортсменов из 17 коллективов физической культуры. В ежегодный календарный план «Динамо» входят соревнования по волейболу, зимнему служебному двоеборью, лыжными гонками, служебным биатлоном, мини-футболом, шахматами, рукопашным боем, гиревым спортом и многим другим видам. И каждому из них уделяется должное внимание. Для нас важно поддерживать исконные динамовские традиции, ведь с самого своего основания «Динамо» быстро развивалось и охватывало огромное количество спортивных направлений. В свое время именно «Динамо» стояло у истоков становления в нашей стране стрелкового спорта и самбо, возрождало отечественный бокс.

— Динамовцы поощряются за высокие результаты?

— Да, с 2013 года в Алтайской краевой организации «Динамо» ежегодно проходит конкурс «Лучший спортсмен года АКОО ОГО ВФСО «Динамо» по нескольким категориям. Оцениваем результаты по олимпийским и неолимпийским видам спорта, по служебно-прикладным дисциплинам, а также отмечаем лучших юных спортсменов и ветеранов. С учетом того, что спортсмены представляют различные силовые структуры, предусмотрены дополнительные ведомственные поощрения.

— А как «Динамо» участвует в развитии детского спорта в крае?

— Забота о молодом поколении, вовлечение детей в занятия спортом и физической культурой — это еще одна исконно динамовская традиция. Как известно, отца-основателя спортивного общества и председатель «Динамо» Феликса Дзержинского волновали многие социальные проблемы и в первую очередь, детская беспризорность. Не допустить перерастания этой проблемы в катастрофу удалось именно благодаря инициативам Дзержинского. И, конечно, внедрение спорта в жизнь детей было также в приоритете.

История детского спорта в «Динамо» берёт свое начало в 1934 году, когда были созданы первые коллективы «Юный динамовец». Среди первых обладателей членских билетов и нагрудных значков движения были спортсмены, получившие всепланетную известность, десятки заслуженных мастеров спорта, чемпионов Олимпийских игр, мира, Европы и страны.

Сегодня около 400 юных спортсменов Алтайского края являются представителями возрожденного «Юного динамовца». И кто знает, возможно, через некоторое время мы услышим о воспитанниках коллектива не только на спортивном поприще, но и как о заслуженных деятелях науки, искусства, военачальниках и представителях других профессий.

Также не будем забывать об алтайском филиале футбольной академии московского «Динамо» имени Льва Яшина, кстати, одного из первых воспитанников «Юного динамовца» на заре становления движения. Ученики академии уже демонстрируют высокий уровень мастерства.

Единая семья

— На Алтае немало ветеранов динамовского движения. Как работаете с ними?

— Этому направлению мы придаем особое значение. Это как забота о родителе в семье — без него невозможна преемственность поколений и передача традиций. Ежегодно проводится Спартакиада Алтайской краевой общественной организации общества «Динамо» среди ветеранов правоохранительных и силовых структур Алтайского края по пяти видам спорта. В прошлом году в ней приняло участие более 300 спортсменов из 13 коллективов физической культуры.

Помимо регионального уровня общество «Динамо» оказывает активную помощь ветеранам, участвующим в соревнованиях всероссийского и международного масштаба.

Из последних наиболее выдающихся достижений следует отметить представителя ГУ МЧС России по Алтайскому краю Ивана Лыжина, который стал трёхкратным победителем чемпионата России по зимнему и летнему биатлону среди ветеранов, обладателем Кубка России по итогам семи этапов. Кроме того, Иван завоевал серебряную медаль на чемпионате МЧС России в Красноярске.

Представители ГУ МВД России по Алтайскому краю Вячеслав Сергеев, Марина Зятькова и Роман Соколов стали победителями зонального первенства Сибирского федерального округа по лыжным гонкам среди ветеранов. 15 мая в Казани состоялся один из крупнейших легкоатлетических марафонов России — «Казанский марафон–2022». Представитель Барнаульского юридического института МВД России Николай Григоров занял пятое призовое место в абсолютной категории среди мужчин, а также стал победителем в своей возрастной. Важно: на старт вышло более 9000 человек, а финишировали чуть больше 1600 спортсменов. И представитель «Динамо» был среди лидеров.

В ноябре 2022 года в Электростали прошел чемпионат России по спортивному контактному карате, в которых участвовало более 300 спортсменов из 17 регионов нашей страны. Представитель ГУ МВД России по Алтайскому краю, мастер спорта международного класса Александр Суховерхов стал победителем в абсолютной весовой категории среди мужчин старше 40 лет. Кроме того, Александр завоевал серебряную медаль на международных соревнованиях в Орле по всестилевому карате среди ветеранов в абсолютной весовой категории.

Цвета «Динамо» в Алтайском крае защищали и защищают Елена Шалина (лыжные гонки). Сергей Хорохордин (спортивная гимнастика), Наталья Шубенкова, Константин Свечкарь (легкая атлетика), Елена Устинова (бокс) и другие титулованные спортсмены.

— Как выглядит материально-техническая база «Динамо» в регионе?

— На стадионах «Динамо» и «Трансмаш» проходят тренировки и домашние игры футбольного клуба «Динамо-Барнаул», молодежной команды «Динамо», филиала академии Льва Яшина. Один из самых известных объектов инфраструктуры «Динамо» — лыжная база на Змеиногорском тракте. Здесь тренировочный процесс организуется не только для сотрудников правоохранительных органов и членов общества «Динамо», заниматься спортом могут все желающие.