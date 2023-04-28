В барнаульской психбольнице одна пациентка выдавила глаза другой

Суд встал на сторону потерпевших Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайской краевой клинической психиатрической лечебнице имени Эрдмана произошел жуткий инцидент: одна из пациенток выдавила другой глаза. Ее родственники подали иск на больницу.

Иск рассматривал суд Индустриального района. Его подали родственники потерпевшей – муж (опекун) и ее сын. Они требовали с больницы компенсацию морального вреда.

Что стало причиной конфликта, произошедшего в больнице еще в июле 2021 года, не уточняется, да оно и не требуется, так как это специализированная клиника для душевнобольных и, возможно, как таковой ссоры вовсе не было. Но факт остается фактом – одна из пациенток напала на другую и нанесла ей серьезные повреждения:

– Закрытая тупая травма обоих глаз в виде травматической энуклеации (удаления) обоих глаз, рваных ран коньюктивы обоих глаз, рваной раны на верхнем веке левого глаза, параорбитальных гематом с двух сторон, - говорится в официальной заключении экспертов, цитирует Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Проще говоря, пациентка полностью лишилась зрения, без возможности восстановления. Травма родного человека до глубины души тронула ее близких, которым и так приходится мириться с ее основным заболеванием, из-за которого она и попала в клинику.

Вместе с тем, представитель ответчика, то есть больницы, не согласился с требованием иска о возмещении морального вреда. Руководство посчитало, что родственники потерпевшей не доказали причинно-следственную связь между причиненным вредом и действиями своего сотрудника. Якобы все они надлежащим образом исполняли свои должностные обязанности и находились на рабочих местах.

Тем не менее, суд встал на сторону родственников пострадавшей пациентки, но удовлетворил их иски частично – по 100 тысяч рублей в пользу каждого из них. Однако апелляционная инстанция увеличила компенсацию до 300 тысяч.

Напомним, случаи нападений уже не раз были зарегистрированы в алтайских больницах. Так в 2017 году в Староалейской районной больнице Третьяковского района дежурного анестезиолога-реаниматолога вызвали в кабинет скорой помощи. Однако вместо того, чтобы помочь пациенту, врач сам оказался на больничной койке: когда медик вошел в кабинет, на него набросился пьяный мужчина и избил его. Позже у пострадавшего диагностировали ушибы мягких тканей головы и сотрясение. Около трех недель длился больничный анестезиолога.

А в конце 2022 года произошла другая история, правда уже далеко за пределами больницы – во время корпоратива подрались одной из барнаульских клиник. В итоге один из них оказался на больничной койке в тяжелом состоянии. Так что конфликты в больнице и за ее пределами – далеко не редкость.