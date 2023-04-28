«Я на позитиве»: осужденный за педофилию барнаулец собрался жениться в колонии

В начале этого года в Барнауле осудили банду педофилов Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

В начале этого года в Барнауле осудили банду педофилов. Их жертвами стали мальчики от 9 до 16 лет, большинство – из неблагополучных семей. Согласно приговору, 33-летний Дмитрий знакомился с несовершеннолетними, входил к ним в доверие – давал деньги, кормил, а после шантажировал и насиловал. Дмитрий привозил мальчиков к своим друзьям, которые тоже использовали детей для плотских утех. Все педофилы (по делу их проходит шесть!) получили реальные сроки. Главарю Дмитрию дали 19,5 лет лишения свободы. Его подельникам дали поменьше.

Одного из них – 47-летнего Андрея – закрыли в алтайской колонии строгого режима на 13,5 лет. На его счету двое пострадавших мальчиков. В колонии Андрей работает уборщиком. Читает философские книги из местной библиотеки и даже планирует… жениться!

Примерный семьянин?

Большие очки на маленьком лице осужденного Андрея делают его похожим на Чикатило. Голос преступника – спокойный, даже слегка приглушенный. Во время всего нашего разговора он старался быть чрезмерно вежливым. Извинялся, даже когда подкашливал.

Осужденный за педофилию родился в селе Луговое Тальменского района. Семья была пола - папа, мама, три брата. Андрей – самый младшенький. Школу окончил с серебряной медалью, химию чуть не дотянул до пятерки. После девятого класса уехал в Барнаул. Отучился на автомеханика, отслужил в морской пехоте и получил свой первый срок – 10 лет за убийство. Зарезал собутыльника. Находясь в колонии, Андрей по переписке познакомился со Светланой. Женщина стала ездить в зону на свиданки. А в 2001 году родила осужденному первую дочь. В 2003 году Андрей освободился. Семья длительное время ютилась в 14-метровой комнатке общежития. Андрей тем временем собрал строительную бригаду, занимался мелким ремонтом квартир и подъездов. За большими деньгами «примерный семьянин» мотался в Норильск на вахту.

47-летнего Андрея закрыли в алтайской колонии строгого режима на 13,5 лет Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

- В 2007 году я уже был в состоянии купить квартиру. Мы переехали. Потом родилась маленькая моя – самая любимая дочка у меня, 13 ей скоро будет. Она сейчас с тещей, - говорит осужденный.

В мае 2017 года супруга Андрея погибла в страшном ДТП на проспекте Калинина. Возвращалась ночью домой с работы. В результате аварии женщина выпала на железнодорожные пути, сверху ее придавило машиной. На следующий день они с дочками должны были лететь в Крым…

- Сейчас я хочу зарегистрировать брак с гражданской женой – Верой. Она ко мне приезжает на свиданки, пишет, поддерживает. Будет ждать меня, несмотря на срок и такую статью. У меня от нее есть дочка, ей тоже 13 лет. Так получилось, что я жил на две семьи. В этом грешен, да. Жена знала. И, возможно это покажется странным, она даже позволяла мне ездить с ночевкой к Вере. И дети наши дружили.

С Верой Андрей познакомился в родном селе. Женщина – социальный работник. По доброте душевной частенько ездила к родителям своего возлюбленного. Помогала старикам, пока сам Андрей жил в Барнауле со своей законной женой.

- Я пишу в письмах Вере, что люблю. Но вот лежу перед отбоем, и приходят мысли, что больше я Светлану люблю. Хоть она и на том свете. Мы же с ней еще и венчанные в Иерусалиме! А с Верой отношения поддерживаю только из-за того, что у нас общий ребенок.

Злополучная квартира

После трагедии девочек на лето забрала бабушка – теща Андрея. В один из дней он сидел дома и пропивал детскую пенсию по потере кормильца.

- Олег (еще один подельник, с которым, согласно приговору, Андрей тоже вступал в половые контакты, – Прим. ред.) пришел помянуть Свету. Она с ним работала – кондуктором на автобусе 109 маршрута. Я стал жаловаться, что остался один в двухкомнатной квартире: либо сопьюсь, либо что-нибудь с собой сделаю. Олег предложил пустить в комнату пацана. Правда, сказал, что он воровитый. Но хоть присматривать за мной будет.

Так в квартире Андрея появился Дмитрий – главный заводила в этом содружестве педофилов. За проживание он платил по 4 тысячи в месяц. Ютился вместе с Юрием (в последствие его сын будет проходить потерпевшим по этому делу – Прим. ред.).

- Комнаты были изолированными. Двери на замок закрывались. Я через них только иногда на балкон ходил покурить. Пересекались мы редко – в туалете или на кухне. С неделю Димка прожил, смотрю, приводит мальчика (один из потерпевших – 9-летний Илья (имя изменено) –– Прим. ред.). Сказал, что его мама в ночную смену работает, он один боится оставаться. Я говорю, ну пусть побудет, и ужин пошел готовить. Мальчик в компьютер сел играть. Он свободно передвигался, смеялся постоянно. Меня профессором назвал, потому что у меня дома библиотека целая – больше тысячи книг. Мы покушали, они Илюшу забрали и ушли в свою комнату. Я тоже пошел спать. И так раз пять он его приводил.

- Ничего не было слышно у них в комнате?

- Нет, у меня шумоизоляция хорошая. Да и у них там музыка играла или телевизор работал.

- Вы же отец. Неужели не интересно было, чей мальчик? Почему со взрослыми мужчинами находится?

- Нет, мне не было интересно. Я много работал, уставал. Плохих мыслей не возникало. Потому что Илюша всегда был веселый. С Димой общался на равных. Постоянно на шею ему вешался. Да и виделись мы только за ужином. У них же на лбу не написано, что они педофилы.

Зато это четко написано в приговоре суда:

«А.В. с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, используя свое физическое и психологическое превосходство, а также беспомощное состояние малолетнего, обнял потерпевшего, прижал к своему телу, обнажил его половой орган, прикасался к нему руками, а также вступил с ним в оральный половой акт. А.В. требовал от потерпевшего прикасаться к его половому органу через нижнее белье, что последний выполнил».

В беседе осужденный отрицал какие-либо развратные действия с 9-летним мальчиком. Наоборот, он с нескрываемой любовью отзывался о ребенке, ласково называя его Илюшей.

Еще один потерпевший – 11-летний Стас (имя изменено – Прим. ред.). Его отец был лишен родительских прав, имел большой долг по алиментам и проживал в комнате вместе с Дмитрием.

«Осознавая, что несовершеннолетний находится в социально-опасном положении, Д.Ю. систематически шантажировал его, высказывая словесные угрозы привлечения отца к уголовной ответственности в виде лишения свободы за неуплату алиментов. Тем самым воздействуя на волю потерпевшего с целью добиться его согласия на совершение иных действий сексуального характера», - сказано в приговоре.

Этим же Дмитрий шантажировал мальчика в квартире Андрея, склоняя его к совершению развратных действий со спящим хозяином. Ребенок реально воспринимал угрозы Дмитрия и был вынужден выполнять требования старшего товарища.

«Проснувшийся А.В. не пресек действий потерпевшего. Действуя в составе группы лиц с Д.Ю., потребовал его лечь на спину. После чего совершил с ним оральный половой акт.

Своими действиями Д.Ю. и А.В. причинили потерпевшему моральный вред, пробуждая у него нездоровый сексуальный интерес, формируя правила непристойного, безнравственного поведения в половых отношениях».

47-летнего Андрея закрыли в алтайской колонии строгого режима на 13,5 лет Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

«Потянул за собой»

- В конце августа мои девочки вернулись домой. Младшенькая должна была пойти в первый класс. Я решил найти видеокамеру, она хранилась в коробке в комнате, где жил Димка. Но ее там не оказалось. Позвонил ему, сказал, если не вернет, напишу на него заявления в полицию. Он говорит – попробуй, заберут меня, и ты следом поедешь. Я и написал заявление, - рассказывает осужденный.

Как уверяет Андрей, Дмитрий ему просто мстит. Оговорил его из-за написанного заявления.

- Дмитрия задержали в конце февраля 2020 года. Всех тех людей, которые ему когда-то что-то доброе делали, он потянул за собой, придумав, что мы тоже совершали в отношении детей какие-то развратные действия, - уверяет педофил. - Второй ребенок – Стас, – который у меня идет по приговору, в моей квартире вообще не появлялся.

Однако, все подельники Дмитрий, после задержания то и дело строчили явки с повинной. Андрей – в их числе. Виновность подсудимых была подтверждена совокупностью исследуемых судом доказательств.

«Сына хочу»

- Мою апелляционную жалобу суд не удовлетворил. Ну, напишу я в кассацию. Может, скинут мне полгода. Жизнь же все равно продолжается. Надо стремиться к освобождению. Я на позитиве и стараюсь не унывать. И меня, и Веру не пугает мой большой срок. Она хочет еще ребенка, и не одного. И я хочу. Сына хочу.

- А чтобы вы хотели изменить в своей жизни?

- В своей – ничего. Ту жизнь, которую я прожил, она меня устраивает. Я бы только хотел изменить день, когда погибла Света.

- Может, вы еще хотели вычеркнуть из жизни тот день, когда познакомились с Дмитрием?

- Честно, я сейчас даже видеть его не хочу, мне неприятно. Не из-за того, что я попал сюда, а из-за того, что у доченьки не будет памяти о том, как она пошла в первый класс. Видеокамеру ведь он мне так и не вернул.

И с потерпевшими, хоть они и не являются для меня потерпевшими, Димка не хорошо поступил. Я от себя хочу попросить у них прощения. В первую очередь, у Илюши. Хоть я ничего плохого им и не делал, у мальчишек этих психика сломана. Себя я считаю виновным лишь за то, что не предотвратил этого над детьми – за бездействие.

Продолжение следует…