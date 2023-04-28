Осторожно рядом с ЛЭП

Фото: ПАО «Россети»

Энергетики филиала ПАО «Россети» – Магистральные электрические сети (МЭС) Сибири напоминают о необходимости соблюдения правил поведения рядом с электроустановками и ЛЭП.

Охранная зона – это минимально допустимое расстояние от электрических сетей до зданий, сооружений, земной и водной поверхностей. Для воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ ее размер составляет 25 метров по обе стороны от крайних проводов ЛЭП. Для магистральных ЛЭП напряжением 500 кВ – 30 метров от проводов.

В охранных зонах ЛЭП строго ЗАПРЕЩЕНО:

- поджигать траву, кустарники;

- разводить костры;

- складировать мусор;

- сливать горюче-смазочные материалы;

- набрасывать посторонние предметы на провода;

- перекрывать подъездные пути к ЛЭП;

- хранить горюче-смазочные материалы, торф, дрова, сено и другие горючие материалы;

- подниматься на опоры ЛЭП, делать селфи и снимать видео;

- запускать любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, коптеры, модели вертолетов, самолетов.

Запрещается без письменного разрешения сетевой организации производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос зданий и сооружений рядом с ЛЭП. Это может привести к нарушению электроснабжения потребителей и создают угрозу жизни людей.

Нередко несчастные случаи происходят с оказавшимися вблизи ЛЭП рыбаками. Под смертельно опасное напряжение они могут попасть даже без прямого контакта с проводами. Достаточно поднятой вверх удочки из углепластика – отличного проводника электрического тока. Передвигаясь под проводами, удочку нужно сложить или держать параллельно земле. Есть и еще одна категория людей, которые нарушают упомянутые правила умышленно. Они срезают части конструкций металлических опор, подвергая смертельной опасности собственные жизни и создавая угрозу надежности электроснабжения городов и районов. За воровство металла с ЛЭП и его скупку злоумышленникам грозят штрафы до миллиона рублей и уголовная ответственность – лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.