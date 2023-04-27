На Алтае водитель поменялся местом с пассажиром, но попался полицейским

Автомобиль привлек внимание сотрудников ГИБДД Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае водитель с признаками опьянения поменялся местом с пассажиром и утверждал, что не сидел за рулем. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования его привлекли к административной ответственности, но сельчанин попытался оспорить это решение, пишет объединенная пресс-служба судов региона.

Ночью в декабре 2022 года сотрудники ГИБДД занимались патрулированием в селе Родино. На одной из улиц они заметили мужчину с признаками опьянения, который вышел из магазина и сел за руль автомобиля ВАЗ-21053. На требования сотрудников ГИБДД машина остановилась, а в свете фар полицейские увидели занимательную картину: водитель и пассажир на переднем сиденье быстро менялись местами.

– Подскочив к автомобилю, они застали водителя на пассажирском сиденье, однако его ноги находились на водительском месте, водитель и пассажир в их присутствии завершили действия по пересадке, – пояснили в пресс-службе.

Водителю предложили пройти медицинское освидетельствования на состояние опьянения. Однако в нарушение п.2.3.2 ПДД РФ он не выполнил законное требование.

Ранее было принято решение о привлечении мужчины к административной ответственности, однако он подал жалобу. Сельчанин уверял, что машиной управляла его сожительница, поэтому у правоохранителей и не было оснований для направления его на медосвидетельствование.

Мировой судья оставил предыдущее решение без изменений.

Напомним, ранее мы писали о том, что у жителя Алтая изъяли автомобиль после того, как он сел за руль пьяным и под наркотиками. По информации правоохранителей, ранее жителя села уже лишали прав за езду в пьяном виде. В этот раз полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения»