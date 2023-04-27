Барнаульцам рассказали, как досрочно завершить отопительный сезон

Технически возможно отключить каждый дом отдельно Фото: Анна СЕМИНА

За окном уже почти +20, а батареи в домах барнаульцев продолжают шпарить. Официально отопительный сезон еще не окончен, подтвердили в Сибирской генерирующей компании.

Решение об окончании отопительного сезона принимают власти населенного пункта. Для этого должно совпасть несколько факторов:

– Обычно решение принимается когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится на уровне от +8 °С и выше. Официальная дата окончания ОЗП 2022/2023 годов в Барнауле еще не известна, - пояснили энергетики.

Вместе с тем, в перспективе должен быть благоприятный прогноз, чтобы не получилось так, что власти дают отмашку об отключении радиаторов, а через два дня снова выпадает снег и наступают заморозки. Как показал этот апрель – такое вполне возможно. А вот с предсказаниями погоды на длинную перспективу все же сложнее, так что фактически приходится принимать решение по текущему состоянию.

Уже сейчас многие барнаульцы жалуются, что «отапливают» улицу: целыми днями и ночами держат в квартирах окна открытыми. Это и не удивительно – уже сегодня в Барнауле обещают +18, а завтра и того больше - +25! Отключить весь город или понизить градус сиюминутно – невозможно. Поэтому энергетики предлагают действовать в частном порядке. Да, отключить отопление на отдельно взятом доме можно! Рассказываем, как это делается.

Если речь идет о жилом многоквартирном доме, то его жильцы должны провести собрание, о котором следует оповестить управляющую компанию и далее в письменном виде направить энергетикам заявку и протокол собрания. Кстати, подключиться также можно, но в обратном порядке. Если же это не потребуется, то в следующий раз отопление на доме подключат только осенью. Дополнительно заявки подавать не надо.

В случае с административным зданием или учреждением, достаточно направить телефонограмму в Барнаульскую теплосетевую компанию — теплосетевое подразделение СГК.

Заявки принимаются по адресу: 656023, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 13. Либо на электронную почту: btsk@sibgenco.ru

Еще один вариант: подать заявку в управляющую копанию (ТСН, ТСЖ, ЖЭУ). Ее специалисты могут самостоятельно отрегулировать параметры на внутридомовом оборудовании, доступ к которому есть только у нее.