Барнаульское «Динамо» одержало нелегкую победу над ФК «Носта»

Для «Динамо-Барнаул» матч 26 апреля был предпоследним на первом этапе. Фото: Олег Харлов, Алтайский спорт

Первый этап соревнований Второй Лиги 2022-2023 двигается к своему финалу. Перед командами обостряется борьба за места в таблице, градус драматургии растет прямо пропорционально. Для «Динамо-Барнаул» матч 26 апреля был предпоследним на первом этапе. Важно было одержать победу над клубом «Носта» из Новотроицка, только так шанс занять 6 место и играть в подгруппе А еще сохранялся. К радости барнаульцев, в нелегкой борьбе победа была достигнута со счетом 3:2.

Поле внесло коррективы

После атак «Носты» в начале игры, примерно с 15 минуты, динамовцы взяли инициативу в свои руки, больше контролируя мяч. Но матч показал, что качество поля в Барнауле, настрадавшиеся за весну от непогоды, еще не в полном порядке. Мяч сильно «дробил» и короткие, средние пасы часто были не точны. Возможно поэтому «Носта» быстро перешла к тактике контратак и длинных передач.

Угловые – наше все

Все три гола «Динамо» прошли после угловых. На 20 минуте мяч после отскоков и неразберихи добил Иван Житников. Во втором тайме, на 67 минуте похожая ситуация, только голеадором выступил Владимир Завьялов. Ну и особо примечательным стал третий гол с угловой отметки от Александра Михайлова - в дебютном матче, через несколько минут после выхода на замену.

Спасибо «Иртышу»

Для сохранения хороших шансов на шестое место для «Динамо-Барнаул» мало своего успеха – была необходима победа «Иртыша» над командой «Оренбург-2». Ну и как на заказ она была одержана омским клубом, со счетом 3:0. Дальше все решится в ближайшую субботу - 29 апреля. Динамовцам нужно будет теперь уже самим побеждать команду из Оренбурга и надеяться на удачу - чтобы прямые конкуренты потеряли очки.

Справка КП

Кто кому забил

1:0 – 20 мин. Иван Житников (Динамо)

1:1 – 43 мин. Олег Леонов (Носта)

2:1 – 67 мин. Владимир Завьялов (Динамо)

3:1 – 78 мин. Александр Михайлов (Динамо)

3:2 – 84 мин., с пенальти Марк Калимулов (Носта)