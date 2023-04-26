Другим детям ломали ребра и палец: мать избитого толпой подростков мальчика рассказала о других фактах жестокости

Главный зачинщик избиения даже не считает себя виноватым Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские следователи продолжают проверку по факту избиения мальчика в Романовском районе. По словам матери ребенка, от рук хулиганов могли пострадать и другие дети в селе. А главный зачинщик избиения даже не считает себя виноватым.

Напомним, в минувшие выходные в мессенджерах стало распространяться видео, на котором толпа подростков ставит мальчика на колени и заставляет извиняться. Все издевательства снимал на камеру один из главных подстрекателей, который сначала требовал мальчика назвать свои имя, фамилию и отчество, а потом и вовсе «натравил» на него других детей – одна из девочек ударила пацаненка по лицу, от чего он даже потерял равновесие. По данным источника «КП»-Барнаул», толпа подростков решила расправиться с мальчиком после того, как он якобы толкнул или же просто задел рукой девочку, когда она ехала на велосипеде.

Заявление в полицию написала мама пострадавшего подростка. Эксперты уже сняли побои, серьезных физических травм у мальчика нет, но, как рассказала его мама корреспонденту «МК на Алтае», он испытал большой стресс, замкнулся в себе и не очень хочет говорить о том, что произошло. Родителям даже пришлось обратиться к психиатру и психологу.

Тем временем, дети, поставившие мальчика на колени, и их родители даже не принесли свои извинения. Кроме того, лидер этой подростковой группы якобы держит в страхе всю школу. Вместе с двумя товарищами они якобы запугивают других детей, из-за чего те бояться на них жаловаться. И эта история тоже могла не дойти до взрослых, если бы не видео.

Со слов матери мальчика, ранее дети уже проявляли агрессию в сторону других ребят. Эти же подростки могли сломать ребра другому мальчику и палец – девочке. И зачинщик избиения, по ходу дела, продолжает верить, что ему все сойдет с рук.

- После случившегося в школу он пришел королем, считает себя крутым. Его мама чуть ли не пинком открывала дверь в директорский кабинет, устраивала истерики. Противно даже, - добавила жительница села Романово, в котором все произошло.

К слову, участвовавшим в издевательствах детям всего по 12-13 лет, а значит, они еще не достигли возраста наступления уголовной ответственности. Все, что им грозит – постановка на учет и штраф родителям. Тем временем, мама пострадавшего подростка планирует добиваться моральной компенсации.

Ранее в СУ СК и прокуратуре Алтайского края сообщили о проведении проверок по данному факту.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.