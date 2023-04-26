На Алтае создадут виртуальную модель пазырыкского кургана

Благодаря подкурганной мерзлоте в некоторых погребениях сохранились уникальные находки Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В Алтайском крае планируют создать приложение виртуальной модели и диорамы одного из пазырыкских курганов. Подробнее об этом рассказали в минкульутры региона.

Пазырыкские курганы находятся в Улаганском районе Республики Алтай и хорошо известны во всем мире.

– Одной из наиболее ярких и всемирно известных археологических культур является пазырыкская культура скифо-скаского времени (V-III вв. до н.э.). Её памятники находятся на территориях Алтайского края и Республики Алтай, а также в Монголии и Китае, – напоминают специалисты.

Благодаря подкурганной мерзлоте в некоторых погребениях сохранились уникальные находки из органических материалов, а также мумии. В настоящее время артефакты хранятся в различных музеях.

Величественные погребальные конструкции, сооруженных 2,5 тысячи лет назад скотоводами-кочевниками, привлекают внимание многих. Совсем скоро появится возможность скоро заглянуть внутрь такого кургана.

– Замысел проекта заключается в создании приложения виртуальной модели одного из царских курганов Пазырыкской группы и его разборной диорамы, – говорят авторы.

Разработкой займутся педагоги, а также наставники детских проектов по виртуальной и дополненной реальности вместе с инженерами Детского технопарка Алтайского края «Квонториум.22». Научный руководитель – кандидат исторических наук, археолог, директор АНО «Многоликий Алтай» - Ольга Филиппова

Уже с начала лета познакомиться с моделями смогут учащиеся из Барнаула, а также посетители музеев в Змеиногорском, Курьинском и Косихинском районах Алтайского края. Результаты работы представят на выставке «Кочевники. Покорители пространств и времен» в Алтайском краеведческом музее. Напомним, этот проект посвящен 200-летию музея. На выставке можно узнать о мире кочевых культур Алтая периодов поздней древности, раннего и развитого средневековья. В экспозиции представлено более 800 экспонатов, найденных на территории лесостепного и Горного Алтая, которые датируются VI веком до н.э. по XIII-XIV вв. н.э.

Добавим, что мобильный интерактивный комплекс создадут в рамках реализации проекта «Многоликий Алтай» «Царские курганы Алтая – от науки к творчеству (виртуальная модель прошлого)».

Ранее мы писали о том, что барнаульский профессор, доктор исторических наук Алексей Тишкин вошел в ТОП-25 лучших археологов России. О том, чем известен ученый и какие раскопки он проводил, можно прочитать здесь.