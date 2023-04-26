Один клик - и город комфортней: барнаульцы могут проголосовать за благоустройство общественных территорий

Барнаульцы голосуют за дизайн-проект парка «Юбилейный» Фото: Виталий БАРАБАШ

15 апреля стартовало голосование, в ходе которого жители региона могут выбрать общественные территории, которые, по их мнению, нуждаются в благоустройстве. Средства на это выделят федеральный, краевой и муниципальные бюджеты в рамках проекта «Жилье и городская среда». Жителям муниципалитетов всего лишь нужно отдать свой голос за любимый уголок, чтобы он стал комфортным, уютным и современным. Как это сделать и какие объекты представлены на голосование, на пресс-конференции рассказали представители регионального Минстроя и городской администрации.

Проект по благоустройству общественных территорий в Алтайском крае реализуют с 2017 года. Изначально он шел в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». С 2019-го вошел в нацпроект «Жилье и городская среда». За это время в регионе благоустроили 269 общественных территорий. С 15 апреля по 31 мая жители региона вновь могут проголосовать и выбрать территории для благоустройства.

Как уточнила начальник отдела благоустройства управления по жилищной политике и благоустройству краевого Минстроя Ольга Глушкова, в 2024 году благоустроят 55 общественных территорий. Барнаульцам предложили выбрать 37 объектов, расположенных в разных районах города. А также дизайн-проект для парка «Юбилейный». Он уже попал в нацпроект, но стал переходящим на следующий год, так как требует дополнительных временных и финансовых затрат.

Барнаульцы голосуют за дизайн-проект парка «Юбилейный» Фото: Виталий БАРАБАШ

Представитель горадминистрации добавил, что один из показательных примеров реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» - это парк «Изумрудный». За последние годы он изменился до неузнаваемости, и работы в нем, несмотря на то что уже не является участником программы, продолжаются при поддержке краевых и городских властей.

Еще один крупный объект в Барнауле - парк «Центральный». В прошлом году за него проголосовало 4,1 тысячи горожан. И в этом году парк ждет приятное преображение, но без кардинальных изменений. Заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и благоустройству Антон Шеломенцев пояснил, что при разработке проекта учитывался сложившийся культурный код парка, который закладывался многие десятилетия.

Антон Шеломенцев также уточнил, что в этом голосовании объекты - претенденты на победу есть в каждом районе Барнаула. Больше всего их в Индустриальном - 15. По семь в Ленинском и Октябрьском районах, в Центральном и Железнодорожном - по четыре.

Не остаться в стороне

В этом году объекты благоустройства будут выбирать жители 42 муниципалитетов края. 32 из них проголосуют на сайтах районов, в соцсетях, в мессенджерах. А вот жители городов - на специальной электронной платформе. Спикеры заверили, что это простая процедура и работает не первый год. Главное условие - наличие личного кабинета на портале «Госуслуги». Необходимо зайти на портал 22.gorodsreda.ru, выбрать город, оценить варианты и нажать кнопку «Проголосовать». В случае если объект переходящий, например как парк «Юбилейный», то выбрать понравившийся дизайн-проект. Он идет отдельным голосованием, но также при выборе муниципалитета Барнаул.

Заместитель председателя Барнаульской гордумы Андрей Солодилов подчеркнул, что среди неравнодушных горожан немало пожилых людей, не все из них владеют информационными технологиями, а кто-то и вообще не имеет гаджетов. Им на помощь придут волонтеры, которые помогут авторизоваться по номеру телефона. Обратиться к ним можно в торговых центрах, МФЦ, местах проведения массовых мероприятий.

«Важно, чтобы как можно больше людей приняли участие в голосовании. Это общественное мнение, на которое мы будем опираться в работе», - сказал депутат.

В заключение встречи Ольга Глушкова тоже призвала жителей края не оставаться в стороне. Тем более что в рамках нацпроекта на благоустройство Правительство РФ выделяет существенные средства, плюсом идет финансирование из краевого и муниципальных бюджетов, которое с каждым годом увеличивается.

«Чтобы в городе появился еще один уютный уголок, жителям всего лишь нужно сделать один клик и проголосовать за территорию, где потом они смогут отдыхать и знать, что именно их решение повлияло на создание новой комфортной и благоустроенной территории», - подвела итог встречи специалист Минстроя.

Анна Камалова