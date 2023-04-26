Иван Колдин, Павел Кайгородов, Валерий Жарнеев Фото: Виталий БАРАБАШ

Международные выставки с участием лучших производителей - это всегда момент истины. Ведь именно здесь компании-участники представляют современные передовые технологии, оборудование и конструктивные решения. Итогом подобных форумов становится заключение взаимовыгодных долгосрочных контрактов с наиболее уважаемыми деловыми партнерами в той или иной сфере. Недаром многие эксперты говорят, что выставки - двигатель прогресса.

Хиты сезона

Очередной такой момент истины для барнаульского ООО «Аксоид» наступил в конце марта 2023 года, когда компания приняла участие в традиционной представительной выставке Modern Bakery Moscow|Confex. Это единственный в России и СНГ международный специализированный форум для хлебопекарного и кондитерского рынков, который охватывает весь цикл производства и реализации кондитерских и хлебобулочных изделий.

Базовый принцип участия в подобных форумах - презентация новинок, «хитов», которые вызывают, как правило, наибольший интерес у профессионалов рынка и служат дальнейшему достижению очередной ступени развития предприятия на пути к стратегической цели - стать лидерами российского рынка по производству конвейеров для пищевой промышленности.

На этот раз ожидаемо «выстрелил» автоматический спиральный кулер для охлаждения хлеба на хлебопекарном производстве, который полностью заменяет ручной труд. Этим «хитом» заинтересовались многие потенциальные деловые партнеры. С одним из них барнаульцы заключили договор о взаимовыгодном сотрудничестве.

- Мы выслали в их адрес опытный образец, и москвичи готовы заняться доработкой кулеров под индивидуальные заказы и наделены исключительным правом реализации готовой продукции под фирменным логотипом в европейской части России, - подчеркивает директор ООО «Аксоид» Игорь Анатольевич Афонин.

Еще одна новинка - спирально-стержневой транспортер.

- Опытный образец уже готов, и мы ищем потенциальных партнеров в Алтайском крае, чтобы его испытать в «полевых» условиях, - продолжает собеседник.

Ну и, наконец, еще один из перспективных экспериментов, к которому готовятся барнаульцы, - производство плоской сетки, оборудование для которой уже заказали у партнеров.

- Ее преимущество в том, что продукция на ней пропекается очень хорошо и выходит исключительно ровная. Также с экономической точки зрения КПД на такой плоской сетке получается выше, чем на обычной, - утверждает директор.

Модернизация и автоматизация - веление времени

Новые разработки требуют дальнейшего расширения собственных производственных площадей и поиска партнеров, готовых к сотрудничеству. В этом году компания построила новый цех на полторы тысячи квадратных метров. В ближайших планах - еще один аналогичный по величине. Вслед за расширением производственных площадей, внедрением новинок на первый план выходит модернизация парка станков и оборудования, который, как признается руководитель, в большинстве своем морально и физически устарел. В идеале на предприятии стремятся к полной автоматизации производства.

Работа по налаживанию партнерских связей идет в двух направлениях - с крупными российскими фирмами и местными производителями. И если в отношении стратегического сотрудничества с тяжеловесами отечественного рынка все ясно и давно отлажено, то второй вектор развития требует пояснения.

Например, оборудование для производства плоской сетки планируется разместить в райцентре Мамонтово, на площадке индивидуального предпринимателя Алексея Щербинина.

- Многие заказы для нас мелковаты, поэтому мы с удовольствием их передаем тому же Алексею Щербинину. У него очень перспективное производство, современное оборудование, уникальный фрезерный станок, - перечисляет Афонин. - Еще один барнаульский предприниматель производит конвейеры и тоже очень качественно отрабатывает более мелкие проекты.

В целом в плане местной кооперации у Игоря Анатольевича амбициозное желание собрать вокруг компании изобретателей, самоучек, экспериментаторов и сделать некое неформальное производственное объединение.

- Для нас это очевидная выгода. Выстраивая сотрудничество таким образом, мы будем, с одной стороны, укреплять связи с проверенными деловыми партнерами, которые к нам обращаются по любому поводу, зная, что в Алтайском крае внимательно подходят к решению даже самих мелких, оригинальных и индивидуальных задач. А с другой - поддерживать местных предпринимателей, - поясняет Игорь Анатольевич. - Благодаря этому мы надеемся, что со временем Барнаул станет столицей производства пищевых конвейеров.

Придумщики-Кулибины и золотой фонд

Было бы ошибкой, рассказывая о внешних партнерах, не упомянуть и о «золотом фонде» самого «Аксоида» - его коллективе, который насчитывает 140 человек. Главное его отличие от большинства других - почти полное отсутствие людей с высшим образованием. Все, как на подбор, самородки, которые постигают специфику конвейерного производства с помощью более опытных практиков-наставников.

Именно так выросли на производстве и представляют собой мозговой центр компании, как их образно характеризует руководитель, «Кулибины-придумщики»: Валерий Жарнеев, Павел Кайгородов, Иван Колдин, робототехники Андрей Обухов, Николай Жерноклев, Владимир Ноев. Последнего и вовсе называют Эйнштейном, который, как утверждает Афонин, несмотря на семь классов образования, владеет бОльшими знаниями, чем любой преподаватель технического вуза.

Николай Жерноклев Фото: Виталий БАРАБАШ

Но, как известно, путь от идеи до ее воплощения в жизнь - пожалуй, наиболее тернистый и трудоемкий. Если продолжать анатомические аналогии, то работящие и талантливые руки завода - это большая и дружная семья, многие члены которой близкие и дальние родственники, их знакомые.

Например, Елена Пайма. Она трудится здесь с 2001 года, начинала простым работником, а сегодня в ее обязанности входит решение общих производственных вопросов компании.

Елена Пайма Фото: Виталий БАРАБАШ

На вопрос, чем привлекает ее работа на производстве, она, не задумываясь, отвечает:

- Прежде всего, дружная и профессиональная команда. За 22 года всё и все здесь стали родными. Когда я пришла, у нас был маленький коллектив в 15 человек. Сегодня это солидное производственное предприятие, на котором трудится на порядок больше сотрудников. Впечатляет и динамика производства: расширение номенклатуры изделий, рост объемов производства, улучшение качества выпускаемой продукции, масса новинок, многие из которых просто уникальные, обновление парка станочного оборудования, реконструкция и строительство новых производственных помещений. Динамично улучшаются также условия труда и быта работников. Немаловажный фактор и последовательный рост зарплаты. То есть стабильность во всем, - резюмирует Елена Пайма.

Анна Завизенова трудится на предприятии 17 лет. Пришла по приглашению знакомого сразу после окончания средней школы.

Анна Завизенова Фото: Виталий БАРАБАШ

- Елена Пайма обучила меня всем тонкостям работы на производстве, - вспоминает она.

Поднявшись с рядовых работников, сегодня Анна - помощник бригадира транспортерного цеха по металлическим сеткам.

- За это время работа стала как вторая семья, потому что мы больше времени здесь проводим. С каждым годом решать производственные задачи становится все интереснее, поступают более сложные заказы. Конечно, в конце рабочего дня чувствуется определенная усталость, но не столько физическая, как раньше, больше моральная, потому что на мне лежит ответственность за подчиненных и их производственные задачи, - говорит она.

Ну и, наконец, «сердце» компании - коммерческий отдел под руководством Жанны Афониной, который справляется со всеми поставленными задачами на «отлично». Особенно впечатляют итоги прошлого года. Он, по известным объективным причинам, ознаменовался «вымыванием» зарубежных конкурентов с российского рынка. Для барнаульской компании это сыграло только на пользу - объем заказов увеличился почти на половину - на 40%. И в этом немалая заслуга, в том числе, и коммерческого отдела.

В текущем году трудовой коллектив не намерен сдавать завоеванных позиций, тем более что складываются благоприятные экономические обстоятельства для дальнейшего укрепления лидирующих позиций компании на отечественном рынке.

Илья Петров