Правнук великой императрицы: прямой потомок Екатерины II служил в Барнауле нотариусом

Выдержка из книги 1904 года выпуска «Полный список нотарiусов Россiйской имперiи с указанием вакантных конторъ»

В этом году Алтайская краевая нотариальная палата празднует свое 30-летие. Она была создана через несколько месяцев после принятия «Основ» - 28 апреля 1993 года. Но мало кто знает, что нотариат на Алтае имеет богатую историю и хранит интересные факты, воссозданные буквально по крупицам. Так, выяснилось, что одним из барнаульских нотариусов был потомок императрицы Екатерины II.

В наши дни нотариусы играют важную роль в обеспечении прав граждан, выступая гарантом соблюдения закона. Как институт права нотариат появился еще в Древнем Риме в III веке новой эры. Само определение восходит к латинскому «nota» - «отмечаю, обозначаю, пишу». «Да не допустит нотариус возникновение споров между добросовестными людьми и лишит корыстных людей надежды на успех в их стремлении возбудить несправедливый спор».

В России термин «нотариус» впервые появился в период правления Екатерины II в Вексельном Уставе 1729 года.

Если говорить о современной истории, то сегодня деятельность нотариусов регулируют «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате», принятые 11 февраля 1993 года постановлением Верховного Совета РФ. Наряду с государственным нотариатом этот закон официально разрешил практиковать частным нотариусам.

Первый нотариус

До 1917 года Алтай был частью Томской губернии. Поэтому в тех редких сохранившихся нотариальных документах конца XIX начала XX века можно встретить подпись старшего нотариуса Томского окружного суда, а иногда и гербовую печать Томского нотариального архива.

Точно известно, что нотариусы в Томской губернии были введены в 1868 году Положением о нотариальной части, утвержденным императором Александром II двумя годами ранее.

В Государственном архиве Алтайского края сохранились выписки из крепостных книг томского нотариального архива и выписки из книг барнаульского нотариата, которые датируются 1852 - 1904 годами. Как правило, это бумаги с печатью Барнаульского окружного суда, который в те года являлся судом первой инстанции и решал мелкие уголовные и гражданские дела. Сделки по недвижимости происходили также через Барнаульский окружной суд, до определенного периода заверялись судьей.

Первое упоминание о барнаульском нотариусе встречается в документе 1897 года:

«1897 года ноября тринадцатого дня явился к Исаю Васильевичу Вселюбскому, барнаульскому нотариусу, в контору его по Большой Тобольской улице в доме наследника Кулева, лично ему известный и имеющий законную правоспособность к свершению актов барнаульский второй гильдии купец Гаврила Васильевич Грязнов, действующий по доверенности правоспособной к свершению актов жены крестьянина Нижегородской губернии, Семеновского уезда, Евдокии Петровны Балашевой…»

То есть с уверенностью можно сказать, что Исай Васильевич и был самым первым барнаульским нотариусом. Во всех сохранившихся в архиве актовых бумагах 1900 -1905 годов встречается только фамилия нотариуса Вселюбского.

В документах значатся и адреса, по которым он принимал. Последняя его контора располагалась в доме Лури на Бийской улице, ныне улица Никитина. Здание под номером 96 сохранилось до наших дней, его не затронул страшный пожар 1917 года, который выжег половину города. Дом именован в честь Эммы Карловны Лури - известной барнаульской предпринимательницы начала XX века. Она известна тем, что строила дома и сдавала их в аренду. До революции здесь находились мастерские, жилые квартиры и, очевидно, барнаульский нотариус арендовал здесь кабинет.

Персона-сенсация

Историки также нашли занимательные данные в редкой книге 1904 года выпуска «Полный список нотарiусов Россiйской имперiи с указанием вакантных конторъ». В тот год в Барнауле при суде служил нотариусом Николай Константинович Калагеорги. Можно предположить, что работы у него было очень много. Не случайно в справочнике в графе Барнаул указана вакансия, то есть Томский окружной суд искал по Российской империи еще одного нотариуса в Барнаул.

Но главное, Калагеорги оказался персоной-сенсацией. Все указывает на то, что он - прямой потомок самой императрицы Екатерины II.

Николай Константинович Калагеорги - выходец из древнего греческого княжеского рода - родился в 1842 году. Его отец Константин Иванович был сыном Ивана Христофоровича Калагеорги - секунд-майора кирасирского полка имени князя Потемкина.

В сети Интернет можно найти много статей про знатный род Калагеорги. В одной из них рассказывается, что семья Ивана Христофоровича была вынуждена покинуть Грецию из-за политических преследований. Отец семейства Христофор Калагеорги обратился с просьбой о вступлении на военную службу в Россию. Отличился храбростью, военной смекалкой и дослужился до чина генерала. Его сына - будущего херсонского губернатора Ивана Христофоровича - императрица Екатерина II пригласила ко двору Великих князей Александра и Константина для обучения их языку, истории и обычаев Греции. Позже Иван Христофорович, следуя семейной традиции, просил императрицу принять его на военную службу. Его прикомандировали к свите фельдмаршала Ивана Петровича Салтыкова, в 1793 году произвели в чин секунд-майора. В 1794 году последний фаворит Екатерины II Зубов сосватал Ивана Христофоровича с дочерью умершего князя Григория Потемкина - Елизаветой Григорьевной Темкиной, матерью которой, как уверены многие историки, была сама императрица Екатерина II.

Елизавета Григорьевна Темкина, бабушка первого барнаульского нотариуса, как считают историки, была дочерью императрицы Екатерины II и светлейшего князя Г.А. Потемкина Фото: Третьяковская галерея

В то время, к слову, было принято усекать первый слог в фамилиях незаконнорожденных детей. Получается: работавший в Барнауле нотариусом внук Ивана Христофоровича - Николай Константинович Калагеорги - правнук великой императрицы.

Из Барнаула в «Третьяковку»

Эта история кажется невероятной. Кто сейчас возьмется подтвердить, что Елизавета Темкина дочь Екатерины II. Однако на это указывают многие факты и свидетельства современников. Любопытно, что родство Елизаветы Темкиной и Екатерины II не потерялось в веках во многом благодаря картине, которая сейчас находится в Государственной Третьяковской галерее. Знаменитый живописец Владимир Боровиковский в 1798 году написал портрет Елизаветы Темкиной.

Официальный сайт Третьяковской галереи, описывая портрет, сообщает:

«Елизавета Григорьевна Темкина была дочерью императрицы Екатерины II и светлейшего князя Г.А. Потемкина. Этот блестящий по мастерству исполнения, чуть более яркий и насыщенный по цвету, чем другие произведения художника 1790-х, выразительный по пластике портрет был написан по заказу графа А.Н. Самойлова, племянника Потемкина, в доме которого она воспитывалась. Елизавета Григорьевна родилась в Москве. В 1794 г. ее выдали замуж за И.Х. Калагеорги, обучавшего великого князя Константина Павловича греческому языку».

Более того, нашлось подтверждение, что в начале XX века картина была в Барнауле. Оказывается, в 1884 году сын Елизаветы Темкиной Константин предложил приобрести портрет матери коллекционеру Павлу Третьякову за шесть тысяч рублей. Третьяков счел цену чрезмерно высокой. Тогда к торгу присоединился внук Елизаветы - Николай Константинович Калагеорги (в документах он значится не как нотариус, а как мировой судья), написавший коллекционеру:

«Портрет моей бабушки имеет втройне историческое значение - по личности художника, по личности моей бабушки и как тип красавицы восемнадцатого столетия, что составляет его ценность совершенно независимо от модных течений современного нам искусства».

Третьякова, однако, не убедил и этот аргумент. В итоге портрет остался в семье Калагеорги. После смерти Константина Ивановича портрет перешел по наследству Николаю Константиновичу. А он волей судьбы оказался в Барнауле.

«Судьба распорядилась так, что картина поступила все же в Третьяковскую галерею, - рассказывает искусствовед Людмила Маркина в своей статье «Красоту Боровиковский спас». - В 1907 году у вдовы Н.К. Калагеорги произведение приобрел московский собиратель И.Е. Цветков. В 1925 году его коллекция вливалась в собрание Третьяковской галереи. С тех пор «Портрет Темкиной», не оцененный по достоинству в свое время, находится в постоянной экспозиции и по праву является жемчужиной музея».

Что касается судьбы именитого нотариуса, то, по данным архивных документов, Николай Константинович Калагеорги умер в Барнауле в 1906 году, то есть в возрасте 64 лет. Так как он был бездетным, род его прекратился. Супруга его, возможно, оставалась жить в Барнауле, но информации о ней, кроме той, что в 1907 году она продала картину, нет.

Вот так случайно найденная фамилия нотариуса среди забытых архивов явила свету удивительную историю, которая масштабна по своей важности не только в рамках летописи регионального нотариата, но и по праву может занять достойное место среди известных легенд Алтайского края.

Лидия Аристархова

По материалам Алтайской краевой нотариальной палаты