Долг платежом страшен: жителям барнаульских поселков выставили огромные счета за электричество

У некоторых суммы долга составили более 30 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Мартовские счета за электроэнергию повергли жителей барнаульского поселка Казенная заимка в шок. Всю зиму они платили по счетам, но в итоге оказались еще и должны энергетикам. У некоторых суммы долга составили более 30 тысяч рублей!

- Мы столько энергии не потребляем. Нам с ноября считали по средней стоимости, а мы об этом даже не знали, оплачивали, сколько начисляли. Потом оказалось, что произошел какой-то сбой, энергокомпания произвела перерасчет и появились какие-то нереальные цифры, - негодует жительница поселка Казенная Заимка Елена Столкова.

У всех жителей установлены так называемые интеллектуальные счётчики. «Умные» приборы собирают информацию о потребленных киловаттах и отправляют данные в энергокомпанию.

При этом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго», ответственный за счетчики, утверждает, что сбоев никаких не было, все работает исправно. В свою очередь в энергосбытовой организации сообщили, что данные по некоторым абонентам не приходили всю зиму и соответственно по отдельным абонентам в Казённой Заимке действительно наблюдается увеличение суммы в платежных документах за март:

— Это в основном связано с отсутствием фактических показаний в период с декабря 2022 года по февраль 2023 года, из-за чего расчёт за эти месяцы был сформирован расчетным способом, в основу которого легли среднемесячные начисления, - говорится в ответе на запрос «Комсомолки».

Жители жалуются, что у них нет возможности контролировать передаваемые данные. Интеллектуальные счетчики крепятся высоко на столб, да так, что добраться до них не возможно. Правда еще есть дисплеи, по которым можно следить за потребленной энергией, но и те периодически ломаются. Например, у Елены дисплей отказал еще в феврале. По ее словам, их периодически чинят, устанавливают обновления, но те снова выходят из строя.

В филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» пояснили, что в 2022 году в посёлке Казенная Заимка произведена замена 110 приборов учёта, также заменено и восстановлена работоспособность более 300 удаленных дисплеев для снятия показаний.

- В текущем году работы по обслуживанию и замене приборов учёта будут продолжаться, - ответили в пресс-службе компании.

Основная проблема, тревожащая жителей – это количество потребленных киловатт. Судя по данным, которые предоставляет обслуживающая поселок организация «Центральные электросети», в среднем счетчик показывает 50-60 кВт в сутки и, в итоге, за месяц набегает приличная сумма. Откуда такие цифры - люди не понимают, ведь их электроприборы просто не могут столько намотать.

- Я ходила в «ЦЭС». Мужчина, у которого я была на приеме на мой резонный вопрос о том, откуда столько киловатт, ответил, улыбаясь: «Это у вас там что-то коротит». Я попросила направить специалиста, чтобы все проверить, но он мне сказал, что таких в штате нет. Позже приехал инспектор, но починил он только дисплей. Проверять сам счетчик не стал. По его словам, инспекторы этим не занимаются. Я написала заявление на смену счетчика еще 10 апреля, но до сих пор никто не приехал. По телефону диспетчер объяснила, что специалистов попросту не хватает, - рассказала Елена.

Кроме того, жители жалуются на плохое состояние энергосетей: перекошенные столбы, провисшие провода, скачки напряжения и частые перебои с электричеством.

В филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» согласны с тем, что проблемы есть:

- Да, сети филиала имеют большой процент износа во всем регионе. Поскольку источник финансирования для ремонтов и инвестиций – это тариф на электроэнергию, устанавливаемый регулирующим государственным органом, ежегодная программа по ремонту и реконструкции объектов формируется исходя из тарифа, - пояснили в пресс-службе.

Абонентов, недовольных работой энергетиков, оказалось 320, они написали коллективную жалобу в «Народный фронт» и в прокуратуру. Последняя проводит проверку.