Позволить непозволительное? Как быть с непристойными желаниями и откуда они вообще берутся

Психолог Анна Немчинова советует прислушиваться к сигналам тела Фото: из личного архива героя(ев) публикации

С приходом весны, когда тают горбы сугробов, многим из нас хочется сбросить с плеч груз усталости и забот, полетать в облаках и помечтать. Но порой мечты заводят в такие зигзаги, что вздрагиваешь, и говоришь себе «стоп!». Что делать с желаниями, на которых стоит внутреннее табу или шлагбаумы общества, мы поговорили с Анной Немчиновой, бизнес-тренером и психологом.

Принять себя с демонами

- Анна, как часто люди, приходя на психологическую консультацию, признаются в своих ужасных, непристойных желаниях?

- Конечно, это тяжелая история – признаться в таких желаниях. Они нас сжигают изнутри. Мы живем с ними, кипятимся в них, делаем вид, при этом делаем вид, что нам этого не хочется, стараемся отодвинуть от себя. Задача профессионала создать доверительные отношения, чтобы клиент открылся и поделился.

- Просто поделился или чтобы демоны вышли?

- У человека интересно устроена психика. Мы часто напрямую хотим исполнения желаний, и многие такие запретные желания сексуализированы или касаются выплеска агрессии. На самом деле задача у психики простая - принятие себя со всеми своими демонами. Пока мы не примем себя, будем расщепленными личностями, не будем чувствовать себя полноценными.

Отделить свое «Я»

- А если говорить конкретно (без имен, естественно) какими желаниями табуированными делятся на тренингах или на консультациях?

- К примеру, звучало - бросить детей и мужа и уехать в путешествие одной. Настолько это было запретно для женщины с ее чувством долга.

- А как вы разбираетесь с тайными сексуальными желаниями?

- По-разному в каждом конкретном случае. Один клиент, к примеру, сказал, что он гетеросексуал, но хотел бы переспать с мужчиной. Стали разбираться - зачем и что это даст. По факту оказалось, у него был недостаток своего мужского «я». В его случае была простая задача - сепарироваться от матери. Настолько было его мамой сдавлено мужское «я», что пыталось найти выход в таком сексуальном желании. И когда мы это проработали, он выдохнул - отпустило.

- А самому можно эти вещи проработать?

- Если уровень принятия себя высокий. Но если у человека низкая самооценка, может получиться так, что ты почувствуешь себя полным ничтожеством, может быть, даже маньяком. У одной моей клиентки было сильное желание побить мать. Та ее никогда особо и не ругала, но постоянно со сцепленными губами культурно унижала, давая понять, что дочь ничтожество, что у нее ничего не получится, что она зря вкладывала в ее образование деньги и т.д. И внутренняя агрессия девушки являлась защитной реакцией. Когда мы раскрутили этот психологический клубок, выяснилось, что это мнение матери было на самом деле не о ее дочери, а о ней самой, так и несостоявшейся в этой жизни. И она в качестве защитной реакции зеркалила это на своего ребенка. Когда пришло это понимание, дочь выдохнула и облегченно сказала – уффф, теперь даже и бить-то ее не хочется, жалко.

Не дать залезть под кожу

- Аня, дай совет людям, которым хочется кого-то избить, а то и хуже?

- Задайте себе два вопроса. Первый: из-за чего я хочу ударить этого человека? Ответив на него, задайте следующий вопрос: почему я позволяю с собой так обращаться? Почему я разрешаю залезать себе под кожу и вызывать в себе такие эмоции? Если вы честно себе ответите, то начнется этап, когда вы возьмете данную ситуацию под контроль.

В реабилитационных женских центрах я наслушалась много историй об избиении. Начинаешь копаться в истории человека, которого били, понимаешь, ох, хорошо, что не убили. Когда ты находишься на низком уровне осознанности, на уровне инстинктов, ты так физически и будешь поступать. Когда высокий уровень осознанности, спрашиваешь себя - что во мне такого, что провоцирует этого человека на такие действия и вызывает во мне ответную реакцию? Начинаешь внутренне работать и уже экологично отрабатываешь этого человека, отдаешь ему его жизнь, а себе свою.

Как мотоцикл, взятый в аренду, изменил бизнес?

- У тебя есть курс «Поврежденные делом», где больше речь идет про бизнес и успех. При этом на занятиях вы говорите и о табуированных желаниях. Как это взаимосвязано?

- Все очень просто. На самом деле запретные желания – это скрытый потенциал энергии, который ты не выдаешь. К примеру, один человек мечтал о мотоцикле. Но эта мечта была для него - табу. Сначала мама запрещала, боялась, что он разобьется, потом жена с таким же посылом запрещала. И вот мужчина взял мотоцикл в аренду и поехал на нем в Горный. Потом рассказывал: «Пока я ехал, ощущал себя свободным человеком, который многое может». И он вернулся с четким ощущением - буду делать так, как я хочу. Он выбрал жизнь не на уровне безопасности, а на уровне свободы. Исполнение табуированного желания освободило его. Он всегда хотел продавать товары премиум-класса, но всегда ориентировался, по сути, на ширпотреб. А тут все пересмотрел и бизнес в итоге пошел совсем по-другому.

- А как разделить истинные и ложные желания?

- У нас на курсе есть упражнение. Разделите лист бумаги пополам. На одной стороне напишите - « Я люблю» и перечислите, что любите. На другой: «Я получаю наслаждение от…» и тоже перечислите, что приходит в голову. Потом вычеркните из первого списка то, чего нет во втором, что не приносит наслаждение. Это очень полезное упражнение. Потому что «Я люблю» как правило, это навязанный уровень желаний. Например, человек пишет на одной половинке: «люблю стройное подтянутое тело», на другой - «Я получаю наслаждение, когда начинаю жрать».

- Смешно. Но ведь как прозвучало в фильме «Раба любви» - есть хочется, худеть хочется, все хочется…

- На самом деле важно определиться, от чего вы получаете наслаждение в той же еде. Ведь можно кидать в себя все как в топку и толстеть, а можно получать наслаждение и метаболизм будет работать уже совсем по-другому. Я научилась понимать потребности своего тела. Например, когда начинаю хотеть пива, прям даже от одного запаха его кайфую, то понимаю, что надо покупать витамин В, значит у меня недостаток дрожжевых витаминов. Или когда очень сильно хочу Кока-колу, значит, организму не хватает кофеина, и это грозит приступами мигрени. Мозг может нас обмануть, подменить одно понятие другим, а тело никогда не обманет, поэтому приучите себя наблюдать в первую очередь за реакцией на происходящее своего тела.

Есть еще одно хорошее упражнение для определения истинное или ложное у вас желание. Спросите себя - мне это надо делать или я хочу это делать? Если «хочу», чувствуешь бодрость, тело отзывается на это. А, вообще, к жизни нужно проще относиться, не преувеличивать ее серьезность и воспринимать происходящие события как приключения. И надо понимать, что каждый человек способен сам решить свой уровень проблем. В том числе и твои родные. Пример, приходит мой ребенок со школы, по математике - очередная двойка. «Что будешь делать?», – спрашиваю. «Не знаю», - отвечает. Мне можно было сесть с ней за стол, нанять репетитора, контролировать и т.д. Но я сказала: «Окей, дочь, это твое приключение». В первом варианте человек будет чувствовать себя ущербным, во втором хозяином своей судьбы.