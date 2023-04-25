«Цветение маральника» на Алтае-2023: программа праздника

Праздник состоится 29 апреля Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 29 апреля, в Алтайском крае состоится праздник «Цветение маральника», который откроет летний туристический сезон в регионе. Рассказываем, что в программе мероприятия и чем будут удивлять гостей.

В этом году фестиваль отмечает юбилей –10 лет. По словам организаторов, в программу включили самые яркие фишки, которые были на празднике в предыдущие годы, а также подготовили много нового.

Оригинальная кухня

Гостей будет ждать целая гастрономическая деревня. С 12 до 19 часов на фестивале откроются ярмарки региональной кухни. Четыре ресторана познакомят с меню «от шефов». На площадках можно будет найти много необычных блюд, например, кундюбки на крапивном тесте, плов с лопухом и нутом на телячьих рёбрах. Также в меню любимая многими шурпа, уха, брускетты с ростбифом и многое другое.

– Утолить жажду предложат чаями на горных травах и пихтовым лимонадом с алтайским «биттером», взваром на соке аронии с эхинацеей и незаменимым лопухом и новинкой сезона – шаман-колой, – добавили организаторы.

Кроме ресторанного меню приготовят и блюда, традиционные для уличных фестивалей. Например, шашлыки.

Для маленьких гостей праздника будет работать свой фудкорт. Там предложат наггетсы, хот-доги, оладьи и большие блины с разными начинками, горячую кукурузу, мороженое и сладкую вату.

Не менее интереса и зона сельского гостеприимства. Там также можно будет попробовать натуральную продукции: сыры, мед и другое.

Зажигательные выступления

Барнаульский духовой оркестр продолжает экспериментировать со стилями и жанрами. Гостей ждет насыщенная программа – от советских шлягеров к голливудским хитам.

Не менее ярким ожидается и выступление ведущей солистки Алтайского края Ольги Семеновой. Организаторы отмечают, что у любителей красивого вокала наверняка будут замирать сердца.

Вечером на сцену поднимется кавер-группа «Фогель&Ко.

– Сердечное исполнение русского рока под оригинальную аранжировку «каверов» – то, что нужно усталому путнику вечером трудного дня, – сообщает туристический портал Алтайского края.

В церемонии открытия фестиваля примет участие мощное барабанное Big drumma show. В честь юбилея фестиваля подготовили новую программу.

Хедлайнером фестиваля в этом году станет Группа «Градусы».э Их выступление завершит шестичасовой музыкальный марафон.

Добавим, что всего на фестивале будут работать более 10 тематических площадок и три сцены. Также обустроят интересные фотозоны. Кроме того, одна из фишек праздника – Дискотека 80-х, которая начнётся в 16 часов.

Полная программа праздника

12:00 Начало фестиваля «Цветение маральника», анонсы предстоящей программы

12:00 – 19:00 – Работа ярмарки региональной кухни

12:00 – 18:00 – Работа зоны гостеприимства городов и районов Алтайского края

12:00 – 18:00 – Работа детских и спортивных площадок

12:00 – 19:00 – Работа анимационных зон и фотозон, ремесленных рядов. Мастер-классы и дегустации

12:00 – 18:00 – Экскурсии по территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»

12:00 – 15:00 – Концертная программа (выступление творческих коллективов Алтайского края, Барнаульского духового оркестра кавер-группы)

14:45 - 15:00 – Торжественный парад участников фестиваля (проход участников фестиваля по центральной аллее, участвуют представители городов и районов Алтайского края, ремесленники и товаропроизводители, творческие коллективы)

15:00 - 15.30 – Церемония открытия летнего туристического сезона в Алтайском крае

15:30 – 17:00 – Концертная программа (выступление творческих коллективов Алтайского края, кавер-группы)

15:30 – 16:00 – Барабанное шоу (выступление группы «Big Drumma Show», Новосибирск)

16:00 – 19:00 – Дискотека 80-ых (ди-джеи из команды «Диско-80», организаторы ретро-вечеринок, Барнаул)

18:00 – 19:00 – Выступление группы «Градусы»

19:00 – Завершение фестиваля

Подробнее о фестивале «Цветение маральника» можно прочитать здесь.

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