Очень-очень дорогой. Как и из чего делают искусственный снег для алтайских склонов

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Олег УКЛАДОВ

22 апреля около 100 лыжников и сноубордистов красиво завершили горнолыжный сезон на курорте «Манжерок». Несмотря на плюсовую температуру, склоны горы были плотно покрыты снегом. И не только настоящим, а еще и искусственным. Как и из чего делают такой снег, «Комсомолке» рассказал президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Алтайского края Сергей Кизилов.

По его словам, искусственный снег на Алтае используют не только на склонах в «Манжероке», но также в горнолыжных комплексах «Авальман» (Барнаул) и «Благодать» (Белокуриха) и в белокурихинском санатории «Россия».

- Искусственный снег образуется за счет мелкодисперсного распыления воды в снежных ружьях или снежных пушках (снегогенераторах). Мелкие водяные капли распыляются под большим давлением на 30-40 метров, и пока они летят, кристаллизуются. Необходимая для этого температура – не выше - 1…-2 градусов. И получаются, по сути, очень мелкие льдинки. Они плотно ложатся друг на друга, образуя слой, который затем выравнивают ратраками, - поясняет Сергей Кизилов.

Такие мелкие льдинки, в отличие от обычных снежинок, долго не тают даже при плюсовой температуре.

- Структура снежинок - воздушная, мягкая. А тут иная структура, плотная – это ведь вода, лед. Единственное, когда ночные температуры переходят из минусовых в плюсовые, искусственный снег становится сырым и вязким, однако не всем это мешает кататься, - уточнил президент федерации.

Если закидывать искусственный снег более толстым слоем, чем сейчас, например толщиной метр, то можно будет кататься и до июня. Однако пока это нецелесообразно с экономической точки зрения. Горнолыжники в основном катаются зимой, и с середины марта желающих испытать горные склоны значительно сокращается. А искусственный снег, по словам Сергея Кизилова, очень и очень дорогой и требуется в большом объеме - необходимы десятки, а может даже десятки тысяч кубометров. Идут огромные траты на электричество, технику, топливо, оплату труда, которые потом попросту не окупятся.

Кстати, в некоторых странах на горнолыжных курортах используют специальную снежную трубу. Подобная технология тщательно проработана и позволяет делать полноценную лыжную трассу. Как говорят специалисты, при наличии подобной трубы на «Манжероке» кататься там можно было бы круглый год.