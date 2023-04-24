В барнаульской многоэтажке жильцы пятый день остаются без холодной воды

Когда дадут воду, в УК точно не знают Фото: Олег УКЛАДОВ

В доме на пр. Строителей, 17 в Барнауле жильцы уже пятый день остаются без холодной воды.

- Когда в четверг отключили воду, я думала ненадолго, но уже вечером пришлось покупать питьевую воду. Никакого объявления, о том, что произошло, не было,- рассказывает Эльвира, одна из жительниц дома. - В пятницу воду дали на несколько секунд, а потом отключили и холодную, и горячую.

В выходные Эльвира с двухлетним малышом, как и другие жильцы дома, так же не дождались воды.

- Не работает ни стиральная машинка, ни унитаз, - рассказывает молодая мама. - И непонятно, сколько это еще протянется.

- Да, там проблемы, под домом сгнила труба от старости, слесари сейчас все ремонтируют, - пояснили корреспонденту «Комсомолки» в управляющей компании ООО «УК «ПЕРВАЯ».

По словам диспетчера УК, в четверг из-за аварии пришлось вскрывать часть пола в одной из квартир на первом этаже, но ремонт трубы на этом участке ничего не дал - по всей трубе идут свищи и придется менять ее полностью.

В выходные, как нам пояснили в компании, на доме никто не работал, слесари были на выходных, а в понедельник с утра на этот участок сняли специалисты с других участков специалистов. В данный момент в доме на Строителей, 17 работают три человека.

- Скорее всего, придется вскрывать пол и в других квартирах на первом этаже, - предполагают в УК.

Как долго продлится в ремонт, в компании объяснить не смогли, лишь ответили: «Не будем загадывать».