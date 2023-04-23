Пункт назначения по-алтайски: сибиряк случайно убил знакомого его же автомобилем

Суд назначил мужчине штраф Фото: Олег УКЛАДОВ

41-летний житель Шелаболихинского района Алтайского края едва не попал в колонию из-за того, что просто оказался не в том месте и не в то время и случайно автомобилем убил знакомого.

Жуткий и одновременно нелепый случай, повлекший по неосторожности смерть одного из его участников, произошел год назад. Потерпевший позвал к себе в гараж знакомого. Он попросил его помочь вытащить автомобиль, который левым колесом провалился в смотровую яму. Самостоятельно выгнать его не получалось. Мужчина без проблем согласился на просьбу приятеля.

– Для этого он на своем автомобиле подъехал к гаражу потерпевшего и сцепил машины буксировочным тросом, - сообщают в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края. – Однако он не позаботился о безопасности приятеля: тот должен был отойти на безопасное расстояние, прежде чем начнут вытаскивать его машину.

В итоге подсудимый сел за руль и начал потихоньку пытаться отбуксировать машину из ямы. Ее хозяин в этот момент следил за тем, как все проходит и, соответственно, был в непосредственной близости.

Когда приятель поддал газа машина в гараже резко выскочила колесом из смотровой ямы и сместилась в сторону. Ее хозяин в этот момент получил сильный удар по телу.

– В результате чего, потерпевший от причиненных повреждений скончался в больнице, - добавляет источник информации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Обвиняемому грозило до двух лет лишения свободы. Расследование длилось почти год, но по итогу суд принял решение о прекращении дела и назначил виновнику судебный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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